Lelátó - Kós Hubert, Piros Zsombor és a magyar válogatott is főszerepben – indul a sport hétfő + videó
2025. szeptember 15., hétfő 22:30
| Hír TV
Ezúttal is a legnagyobb magyar sportsikerekkel és a legfényesebb csillagokkal jelentkezünk. Vendégünk lesz Kós Hubert olimpiai bajnok úszó, Bardóczky Kornél Davis-kupa kapitány és a hétvége hőse, Piros Zsombor. Előtte azonban kielemezzük a futballválogatott vb-selejtezőjét, és megnézzük, mire mentek kéziseink a Bajnokok Ligájában.
