Lelátó - Hiába a kétgólos előny, döntetlen Dublinban + videó

Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó

A londoni tűzoltóság első tájékoztatása szerint veszélyes anyaggal kapcsolatos incidens történhetett, de a Scotland Yard késő este azt jelentette, hogy nem találtak ilyen anyagot a helyszínen, és a terminált újra megnyitották.

Az Index információi szerint Orbán Viktor egy mai keltezésű levélben követeli az Európai Uniótól Magyarország határvédelmi költségeinek megtérítését, kiemelve, hogy az ország 2015 óta több mint egymillió illegális migráns belépését akadályozta meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kap Brüsszeltől.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

