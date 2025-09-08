Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Jelenleg a TV-ben:

Lelátó

Következik:

Hazahúzó 01:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Lelátó

Lelátó - Hiába a kétgólos előny, döntetlen Dublinban + videó

2025. szeptember 08., hétfő 22:30 | Hír TV

Drámai fordulat Dublintól: a magyarok kétgólos előnnyel álmodoztak a győzelemről, de az írek a 93. percben egyenlítettek – vajon mi jöhet a visszavágón?

  • Lelátó - Hiába a kétgólos előny, döntetlen Dublinban + videó

További híreink

Sokszor riad fel éjszaka? A halált is előrejelezheti!

Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Áll a bál az Írország-Magyarország meccs után, komoly bakit követtek el

Cápatámadás: végtagok nélkül, holtan húzták ki a vízből a szörföst

Őszi fordulat: három csillagjegy számára most indul a nagy átalakulás

Szoboszlai is érintett a liverpooli vitában, a sztárigazolás miatt a padra szorulhat

Nawrocki megalázta az Európai Unuiót, rögtön kitört a botrány

Ki helyettesítse Sallait? Állítsa össze a portugálok elleni kezdőcsapatunkat!

A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén

További híreink

A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében
2
Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában
3
A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén
4
A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó
5
Tényi István emberölés előkészülete miatt jelentette fel Krúbit
6
Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó
7
Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben
8
Miért bizonyítja Magyar Péter nőügye, hogy alkalmatlan vezető?
9
Trump-áradat sújtotta Magyarországot: hat új amerikai gigaberuházás árasztja el az országot, ezrek kapnak munkát
10
Gyilkosság történt a VII. kerületben

Legfrissebb híreink

A speciális egységeket riasztották a Heathrow-ra

A speciális egységeket riasztották a Heathrow-ra

 A londoni tűzoltóság első tájékoztatása szerint veszélyes anyaggal kapcsolatos incidens történhetett, de a Scotland Yard késő este azt jelentette, hogy nem találtak ilyen anyagot a helyszínen, és a terminált újra megnyitották.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!