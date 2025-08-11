Keresés

Lelátó - Elérte minimális célját a Ferencváros + videó

2025. augusztus 11., hétfő 22:30 | Hír TV

Nem került hátrányba a Ludogoreccel szemben a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában. Az első mérkőzésen Rázgrádban 0-0-ás döntetlent játszottak a felek. Így a továbbjutásról a visszavágó dönt majd a Groupama Arénában.

  Lelátó - Elérte minimális célját a Ferencváros + videó

