Lelátó - Brutális Fradi-hétvége: és ez még nem minden + videó

Brutális Fradi-hétvége: és ez még nem minden
2025. szeptember 29., hétfő 22:30
Hír TV
A Ferencváros tarol! A zöld-fehér szurkolók igazi szenzációt élhettek át: a labdarúgócsapat döntetlennel rajtolt az Európa-liga főtábláján, míg a Fizz Ligában megállíthatatlanul menetel a Paks mellett a Fradi is! De van még egy brutális hír: sorozatban nyolcadik Magyar Kupa-győzelmét aratta a vízilabda csapat! Elemzésünkben kiderül, milyen formában van a Ferencváros a nemzetközi és hazai fronton!
Döntetlen a rangadó, de a bajnoki tabella élén nem a zöld-fehérek állnak! A Paks megint bizonyított, miközben a Ferencváros is csak egy pontot szerzett. De mi történt a pályán, és mit jelent ez a fejlemény a bajnokság jövőjére nézve?
Ezúttal is a legnagyobb magyar sportsikerekkel és a legfényesebb csillagokkal jelentkezünk. Vendégünk lesz Kós Hubert olimpiai bajnok úszó, Bardóczky Kornél Davis-kupa kapitány és a hétvége hőse, Piros Zsombor. Előtte azonban kielemezzük a futballválogatott vb-selejtezőjét, és megnézzük, mire mentek kéziseink a Bajnokok Ligájában.