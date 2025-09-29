Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 30. Kedd Jeromos napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Hazahúzó 01:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Lelátó

Lelátó - Brutális Fradi-hétvége: és ez még nem minden + videó

2025. szeptember 29., hétfő 22:30 | Hír TV

A Ferencváros tarol! A zöld-fehér szurkolók igazi szenzációt élhettek át: a labdarúgócsapat döntetlennel rajtolt az Európa-liga főtábláján, míg a Fizz Ligában megállíthatatlanul menetel a Paks mellett a Fradi is! De van még egy brutális hír: sorozatban nyolcadik Magyar Kupa-győzelmét aratta a vízilabda csapat! Elemzésünkben kiderül, milyen formában van a Ferencváros a nemzetközi és hazai fronton!

  • Lelátó - Brutális Fradi-hétvége: és ez még nem minden + videó

További híreink

Elképesztő: 10 éve nem láttunk ilyet Magyarországon!

A tiszás vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!

Drámai fordulat Kaszás Nikolett halálának ügyében: ezt találták a holtteste mellett

Varga Barnabás és Sallai Roland helyett veterán kiválóság villant meg

Mi történik? Gyermeke neve miatt darabokra tépik Tuvic Szandit!

Nem gyanús, de azért egy kicsit mégis gyanús – különös rejtélyek húzódnak Kaszás Nikolett eltűnési ügyének hátterében

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

A Fradi Európa-ligás ellenfelét óriási csapás érte

Trump, Pápa és Musk is a titkos listán: Itt a bizottság brutális döntése! - Radar + videó

További híreink

Trump, Pápa és Musk is a titkos listán: Itt a bizottság brutális döntése! - Radar + videó

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka
2
Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét
3
Magyarország írásba adhatja, hogy visszavonhatatlanul szembefordul az EU-val
4
Bedőlt az amerikai autóipari óriás – milliárdok úszhatnak el a csődhullámban
5
Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket
6
Itt a részletes jelentés Kaszás Nikolett kereséséről és megtalálásáról
7
A Tisza Párt tanácsadója szerint Magyarországnak részt kellene vennie a migránsokat szétosztó kvótarendszerben + videó
8
Magyar Péter közgazdásza alkoholistákhoz hasonlította a Fidesz-szavazókat + videó
9
Orbán Viktor: Egy vérvádat nem lehet elengedni, abba bele kell állni + videó
10
A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!