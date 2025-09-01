Lelátó - Az Európa-liga alapszakasza szeptember 24-én kezdődik + videó

Vezércikk - Tarr Zoltán szerint a Tisza elbukik, ha vezetői igazat mondanak + videó

A TISZA alelnökének újabb súlyos kijelentése az adóemelési terveik kapcsán: le sem kell hallgatni - maga mondja el: a választásokig kamuznak, megvezetik a magyarokat, de aztán mindent lehet!