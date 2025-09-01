Lelátó - Az Európa-liga alapszakasza szeptember 24-én kezdődik + videó
2025. szeptember 01., hétfő
| Hír TV
A Ferencváros sorozatban hetedszer szerepel a nemzetközi kupaporondon. Legutóbb szintén az EL-ben volt érdekelt a magyar bajnok és az alapszakaszban megszerzett 17. helye után a rájátszás első körében búcsúzott a cseh Plzennel szemben.
Nem került hátrányba a Ludogoreccel szemben a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában. Az első mérkőzésen Rázgrádban 0-0-ás döntetlent játszottak a felek. Így a továbbjutásról a visszavágó dönt majd a Groupama Arénában.