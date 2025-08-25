Lelátó - Aranyérem: A Kurucz-Nádas kajakpáros letarolta a világot + videó

A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó

Gyurcsányné rámozdult a ledarált Momentumra és szeretné egyben lenyelni a szavazóit! Minden körzetben saját embereket indítanak. Vagy nem.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Lelátó – A rúdugró Armand Duplantis újra ámulatba ejtette Magyarországot + videó Az adás első felében a főszerep az NB I-es csapatoknak jutott. A folytatásban rúdugrás, ökölvívás és úszás volt a téma. A műsort Pohl-Bércesi Nikolett vezette.

Lelátó - Elérte minimális célját a Ferencváros + videó Nem került hátrányba a Ludogoreccel szemben a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában. Az első mérkőzésen Rázgrádban 0-0-ás döntetlent játszottak a felek. Így a továbbjutásról a visszavágó dönt majd a Groupama Arénában.