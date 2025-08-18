Lelátó – A rúdugró Armand Duplantis újra ámulatba ejtette Magyarországot + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Bár veszélyesebben kezdte a visszavágót a sötét mezes Ludogorec, a bolgár csapat viszont nem használta ki a lehetőségeit. Nem úgy a Ferencváros, amely a játékrész derekán Varga Barnabás révén megszerezte a vezetést.

A zöld mezes Győr már az első percekben közel járt ahhoz, hogy kiegyenlítse a párharc állását, azonban egy jobb oldalról érkező beadást követően Bumba közelről a kapufát találta el, így maradt a 0-0 és összesítésben az AIK előny.

A háromgólos hátránynak köszönhetően nagy elánnal és bátor támadójátékkal kezdte a találkozót a zöld mezes Paks. Ennek köszönhetően pedig adódott több lehetőség is a Zsitomir előtt.

Ahogy arra számítani lehetett hazai pályán, 6800 néző előtt a lila-fehér mezes újpestiek léptek fel támadólag, de nagy gólszerzési lehetőségig nem jutottak. A vezetés megszerzéséhez a 17. percben jártak a legközelebb, akkor Beridze tekerte a labdát kevéssel a bal kapufa mellé.

Kicsivel több, mint 10 perc alatt a zöld-fehér csíkos mezében pályára lépő Ferencváros többször is betalálhatott volna: Először a 3. percben Nagy középre tett labdáját Gruber lőtt kapura, azonban Szappanos védett.

Armand Duplantis újra ámulatba ejtette Magyarországot. A rúdugrás jelenkori legjobbja jött, látott és győzött.

100 év, 100 mérkőzés. A Hősök tere egy napra a magyar ökölvívás otthonává változott.

Törőcsik Zsófia pár héttel ezelőtt, Japánban rendezett medencés világbajnokság után nyilatkozott stábunknak. Ekkor úszta meg Zsófi az AIDA világbajnokságán a korábbi világrekordot monofinnel.

Teljes adás: