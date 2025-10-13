Gyászol a magyar futball: elment az utolsó kapitány, aki világbajnokságra vezette a válogatottat

Gyászol a magyar futballtársadalom: 84 éves korában elhunyt Mezey György mesteredző. Ő volt az utolsó szövetségi kapitány, aki világbajnokságra vezette a magyar válogatottat. A Lelátó című műsorban pályatársak és tanítványok emlékeztek a legendás szakemberre, akinek neve egybeforrt a magyar futball utolsó aranykorszakával.
Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett: a magyar labdarúgó-válogatott számára Örményország ellen a hazai pályán elért győzelem létfontosságú a világbajnoki selejtezőben. Mindeközben a Ferencváros tovább száguld, míg a One Veszprém férfi kézilabdacsapat második lett az egyiptomi klubvilágbajnokságon, a döntőben csak a Barcelona tudta legyőzni őket. - Lelátó
A Ferencváros tarol! A zöld-fehér szurkolók igazi szenzációt élhettek át: a labdarúgócsapat döntetlennel rajtolt az Európa-liga főtábláján, míg a Fizz Ligában megállíthatatlanul menetel a Paks mellett a Fradi is! De van még egy brutális hír: sorozatban nyolcadik Magyar Kupa-győzelmét aratta a vízilabda csapat! Elemzésünkben kiderül, milyen formában van a Ferencváros a nemzetközi és hazai fronton!
Döntetlen a rangadó, de a bajnoki tabella élén nem a zöld-fehérek állnak! A Paks megint bizonyított, miközben a Ferencváros is csak egy pontot szerzett. De mi történt a pályán, és mit jelent ez a fejlemény a bajnokság jövőjére nézve?