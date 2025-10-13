Gyászol a magyar futball: elment az utolsó kapitány, aki világbajnokságra vezette a válogatottat

Bayer Zsolt: Az a gesztus, hogy Magyarország miniszterelnöke ott lesz Sarm es-Sejkben, üzenet a világnak + videó

"Úgy repültek a körülöttem ülők, mint az üres papírpoharak" – mondta egy túlélő a szlovákiai vonatbalesetről. Csikorgás, sötétség és kiáltások a szerelvényen. Kattintson a drámai beszámolókért!

Leleplezés a Vezércikkben! A guruló dollárok botrányából ismert Soros-cég most Magyar Pétert "méri". A cég, amely korábban beismerte a csalást. Kattintson a manipuláció anatómiájáért!

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Győzelmi kényszer! Rossi keretet hirdetett Örményország ellen Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett: a magyar labdarúgó-válogatott számára Örményország ellen a hazai pályán elért győzelem létfontosságú a világbajnoki selejtezőben. Mindeközben a Ferencváros tovább száguld, míg a One Veszprém férfi kézilabdacsapat második lett az egyiptomi klubvilágbajnokságon, a döntőben csak a Barcelona tudta legyőzni őket. - Lelátó

Lelátó - Brutális Fradi-hétvége: és ez még nem minden + videó A Ferencváros tarol! A zöld-fehér szurkolók igazi szenzációt élhettek át: a labdarúgócsapat döntetlennel rajtolt az Európa-liga főtábláján, míg a Fizz Ligában megállíthatatlanul menetel a Paks mellett a Fradi is! De van még egy brutális hír: sorozatban nyolcadik Magyar Kupa-győzelmét aratta a vízilabda csapat! Elemzésünkben kiderül, milyen formában van a Ferencváros a nemzetközi és hazai fronton!