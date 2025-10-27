Fizz Liga gólparádé, Fradi-diadal az EL-ben és exkluzív Keresztes-interjú Skóciából! + videó
2025. október 27., hétfő 22:30
| Hír TV
Ismét izgalmas hétvégén vagyunk túl a magyar sportban! A Lelátó mai adásában górcső alá vesszük a Fizz Liga legfontosabb mérkőzéseit és legszebb góljait. Megmutatjuk, hogyan aratott újabb sikert a Ferencváros az Európa-ligában, és elemezzük női- és férfi kézilabdacsapataink Bajnokok Ligája eredményeit is. Tartsanak velünk egy exkluzív skóciai riport erejéig is, Keresztes Krisztiánnal!
