Lelátó

Fizz Liga gólparádé, Fradi-diadal az EL-ben és exkluzív Keresztes-interjú Skóciából! + videó

2025. október 27., hétfő 22:30 | Hír TV

Ismét izgalmas hétvégén vagyunk túl a magyar sportban! A Lelátó mai adásában górcső alá vesszük a Fizz Liga legfontosabb mérkőzéseit és legszebb góljait. Megmutatjuk, hogyan aratott újabb sikert a Ferencváros az Európa-ligában, és elemezzük női- és férfi kézilabdacsapataink Bajnokok Ligája eredményeit is. Tartsanak velünk egy exkluzív skóciai riport erejéig is, Keresztes Krisztiánnal!

  Fizz Liga gólparádé, Fradi-diadal az EL-ben és exkluzív Keresztes-interjú Skóciából! + videó

Elszólta magát Ruszin-Szendi Romulusz, szerinte bezárnák őket, ha kiderülnének a Tisza Párt tervei + videó

Bottal verik agyon Schmidt Mária karakterét Pintér Béla darabjában + videó

Exkluzív interjú Orbán Viktorral Rómából + videó

