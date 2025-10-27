Fizz Liga gólparádé, Fradi-diadal az EL-ben és exkluzív Keresztes-interjú Skóciából! + videó

Ukrajna támogatása miatt több milliárd euró hitelt kell felvennie az Európai Uniónak + videó

Elszólta magát Ruszin-Szendi Romulusz, szerinte bezárnák őket, ha kiderülnének a Tisza Párt tervei + videó

A vatikáni találkozók után Orbán Viktor Giorgia Meloni olasz kormányfővel is tárgyal + videó

Panyi Miklós szerint a Tisza Párt szakértője, Surányi György valójában ideológiai támadást indított a kormány népszerű hitelprogramjai ellen.

A Soros-sajtó szerint a Fidesz fáradt? Vezércikkünk megmutatja ez a hazugság a Békemenet elsöprő sikerének beismerése. Ne hagyd magad becsapni!

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

A magyar bravúrtól a dopping-versenyig: itt a Lelátó! + videó Válogatott bravúr, Fradi-Újpest derbi és a döbbenetes dopping-verseny ötlete! A Lelátó kivesézi a hét legfontosabb sporteseményeit. Ne maradjon le az elemzésről! Nézze meg a Lelátó legújabb adását, amelyben kivesézzük a hét legfontosabb sporteseményeit!

Elment a Mester: gyászol a magyar futball, elhunyt Mezey György + videó Elhunyt Mezey György, a magyar futball legendája. Ő volt az utolsó kapitány, aki vb-re vitte a válogatottat. A Lelátó emlékműsorában pályatársak búcsúztak. Kattintson a megemlékezésért!