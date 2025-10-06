A vb-selejtező sorsa dől el: Örményországot le kell győzni! + videó

Lázár János építési és közlekedési miniszter a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya átadásán kijelentette: a sztráda egy régi és mély sebet gyógyított be, helyreállítva a Dunát az Adriával összekötő vérkeringést. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hanyatló Nyugat ideológiai küzdelmei helyett Közép-Európának kell ihletet merítenie a megújuláshoz, „kis uniókat” építve a nagy unión belül. A magyar fejlesztési fordulat óta 4200 milliárd forintot költött a kormány közútfejlesztésre.

Puzsér Róbert lefújta a beígért Megbékélésmenetet, helyette Juhász Péter mentésére szólította utcára híveit. A Kossuth téren kevés érdeklődő gyűlt össze, de a legnagyobb probléma nem az ürességtől kongó tér volt, hanem a felszólalások döbbenetesen alacsony színvonala. A megosztó politika Gólemei ismét akcióban.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Kapcsolódó tartalmak

Lelátó - Brutális Fradi-hétvége: és ez még nem minden + videó A Ferencváros tarol! A zöld-fehér szurkolók igazi szenzációt élhettek át: a labdarúgócsapat döntetlennel rajtolt az Európa-liga főtábláján, míg a Fizz Ligában megállíthatatlanul menetel a Paks mellett a Fradi is! De van még egy brutális hír: sorozatban nyolcadik Magyar Kupa-győzelmét aratta a vízilabda csapat! Elemzésünkben kiderül, milyen formában van a Ferencváros a nemzetközi és hazai fronton!

Lelátó - Megremegett a Fradi, de a Paks állva maradt: váratlan fordulat jött a magyar fociban + videó Döntetlen a rangadó, de a bajnoki tabella élén nem a zöld-fehérek állnak! A Paks megint bizonyított, miközben a Ferencváros is csak egy pontot szerzett. De mi történt a pályán, és mit jelent ez a fejlemény a bajnokság jövőjére nézve?