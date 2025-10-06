A vb-selejtező sorsa dől el: Örményországot le kell győzni! + videó
Megosztás itt:
2025. október 06., hétfő 22:30
| Hír TV
Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett: a magyar labdarúgó-válogatott számára Örményország ellen a hazai pályán elért győzelem létfontosságú a világbajnoki selejtezőben. Mindeközben a Ferencváros tovább száguld, míg a One Veszprém férfi kézilabdacsapat második lett az egyiptomi klubvilágbajnokságon, a döntőben csak a Barcelona tudta legyőzni őket. - Lelátó
Puzsér Róbert lefújta a beígért Megbékélésmenetet, helyette Juhász Péter mentésére szólította utcára híveit. A Kossuth téren kevés érdeklődő gyűlt össze, de a legnagyobb probléma nem az ürességtől kongó tér volt, hanem a felszólalások döbbenetesen alacsony színvonala. A megosztó politika Gólemei ismét akcióban.
Lázár János építési és közlekedési miniszter a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya átadásán kijelentette: a sztráda egy régi és mély sebet gyógyított be, helyreállítva a Dunát az Adriával összekötő vérkeringést. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hanyatló Nyugat ideológiai küzdelmei helyett Közép-Európának kell ihletet merítenie a megújuláshoz, „kis uniókat” építve a nagy unión belül. A magyar fejlesztési fordulat óta 4200 milliárd forintot költött a kormány közútfejlesztésre.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Ferencváros tarol! A zöld-fehér szurkolók igazi szenzációt élhettek át: a labdarúgócsapat döntetlennel rajtolt az Európa-liga főtábláján, míg a Fizz Ligában megállíthatatlanul menetel a Paks mellett a Fradi is! De van még egy brutális hír: sorozatban nyolcadik Magyar Kupa-győzelmét aratta a vízilabda csapat! Elemzésünkben kiderül, milyen formában van a Ferencváros a nemzetközi és hazai fronton!
Döntetlen a rangadó, de a bajnoki tabella élén nem a zöld-fehérek állnak! A Paks megint bizonyított, miközben a Ferencváros is csak egy pontot szerzett. De mi történt a pályán, és mit jelent ez a fejlemény a bajnokság jövőjére nézve?
Ezúttal is a legnagyobb magyar sportsikerekkel és a legfényesebb csillagokkal jelentkezünk. Vendégünk lesz Kós Hubert olimpiai bajnok úszó, Bardóczky Kornél Davis-kupa kapitány és a hétvége hőse, Piros Zsombor. Előtte azonban kielemezzük a futballválogatott vb-selejtezőjét, és megnézzük, mire mentek kéziseink a Bajnokok Ligájában.