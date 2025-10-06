Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 06. Hétfő Brúnó, Renáta napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Hazahúzó 01:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Lelátó

A vb-selejtező sorsa dől el: Örményországot le kell győzni! + videó

2025. október 06., hétfő 22:30 | Hír TV

Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett: a magyar labdarúgó-válogatott számára Örményország ellen a hazai pályán elért győzelem létfontosságú a világbajnoki selejtezőben. Mindeközben a Ferencváros tovább száguld, míg a One Veszprém férfi kézilabdacsapat második lett az egyiptomi klubvilágbajnokságon, a döntőben csak a Barcelona tudta legyőzni őket. - Lelátó

  • A vb-selejtező sorsa dől el: Örményországot le kell győzni! + videó

További híreink

Pánikbetegség vagy szívroham? Meglepő, amit a szakember mondott

A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó

Katalin hercegné elszólta magát: kiderült milyen hivatást választott magának Lajos herceg

Mérgező növényt evett és meghalt a világbajnok

Telihold a Kosban és szuperhold: 3 csillagjegynek robbanásszerű változást hoz

Két újabb csapás érte a Liverpool csapatát, Slot erre nem számított

Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát

Néhány hónap után változtatnak, edzőváltás jön Ajkán– NS-infó

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

További híreink

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó
2
Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát
3
VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra
4
Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be
5
Az egyik legnagyobb gitáros-énekes rock legenda érkezik Magyarországra
6
Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó
7
BOTRÁNY: Ukrán cég áll a Tisza Világ mögött, kiszivárgott az adat!
8
Lebőgés lett a vége a vasárnapi Juhász Péter mellett kiálló tüntetésnek + videó
9
Újra fellángolt Romániában a székely- és magyargyűlölet + videó
10
Tegnap este bemutatta minisztereit, ma lemondott a francia kormányfő

Legfrissebb híreink

Vezércikk - Kevés érdeklődő: A tartalom hiánya volt a legnagyobb probléma + videó

Juhász Péter mentőakciója: Puzsér felszívta magát - Vezércikk

 Puzsér Róbert lefújta a beígért Megbékélésmenetet, helyette Juhász Péter mentésére szólította utcára híveit. A Kossuth téren kevés érdeklődő gyűlt össze, de a legnagyobb probléma nem az ürességtől kongó tér volt, hanem a felszólalások döbbenetesen alacsony színvonala. A megosztó politika Gólemei ismét akcióban.
Összekötötték az M6-ot és az A5-öt! Lázár: Térségünk húzza ki Európát a bajból

Lázár János: A sztráda begyógyítja a XX. század sebeit! Kis unió épül

 Lázár János építési és közlekedési miniszter a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya átadásán kijelentette: a sztráda egy régi és mély sebet gyógyított be, helyreállítva a Dunát az Adriával összekötő vérkeringést. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hanyatló Nyugat ideológiai küzdelmei helyett Közép-Európának kell ihletet merítenie a megújuláshoz, „kis uniókat” építve a nagy unión belül. A magyar fejlesztési fordulat óta 4200 milliárd forintot költött a kormány közútfejlesztésre.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Lelátó - Brutális Fradi-hétvége: és ez még nem minden + videó

Lelátó - Brutális Fradi-hétvége: és ez még nem minden + videó

 A Ferencváros tarol! A zöld-fehér szurkolók igazi szenzációt élhettek át: a labdarúgócsapat döntetlennel rajtolt az Európa-liga főtábláján, míg a Fizz Ligában megállíthatatlanul menetel a Paks mellett a Fradi is! De van még egy brutális hír: sorozatban nyolcadik Magyar Kupa-győzelmét aratta a vízilabda csapat! Elemzésünkben kiderül, milyen formában van a Ferencváros a nemzetközi és hazai fronton!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!