A magyar bravúrtól a dopping-versenyig: itt a Lelátó! + videó
2025. október 20., hétfő 22:30
| Hír TV
Válogatott bravúr, Fradi-Újpest derbi és a döbbenetes dopping-verseny ötlete! A Lelátó kivesézi a hét legfontosabb sporteseményeit. Ne maradjon le az elemzésről! Nézze meg a Lelátó legújabb adását, amelyben kivesézzük a hét legfontosabb sporteseményeit!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett: a magyar labdarúgó-válogatott számára Örményország ellen a hazai pályán elért győzelem létfontosságú a világbajnoki selejtezőben. Mindeközben a Ferencváros tovább száguld, míg a One Veszprém férfi kézilabdacsapat második lett az egyiptomi klubvilágbajnokságon, a döntőben csak a Barcelona tudta legyőzni őket. - Lelátó
A Ferencváros tarol! A zöld-fehér szurkolók igazi szenzációt élhettek át: a labdarúgócsapat döntetlennel rajtolt az Európa-liga főtábláján, míg a Fizz Ligában megállíthatatlanul menetel a Paks mellett a Fradi is! De van még egy brutális hír: sorozatban nyolcadik Magyar Kupa-győzelmét aratta a vízilabda csapat! Elemzésünkben kiderül, milyen formában van a Ferencváros a nemzetközi és hazai fronton!