A magyar bravúrtól a dopping-versenyig: itt a Lelátó! + videó

Kínos alku a Fehér Házban: Zelenszkij rakétákért lobbizott, de Trump már a budapesti Putyin-csúcsra készül + videó

Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen

Pálovics Emese szerint a választók becsapása, hogy újra indul az időközi választáson a baloldali képviselő + videó

Nagy bejelentés a parlamentben! Orbán Viktor megerősítette: a háború ellenére is jön a 10-20 százalékos béremelés a szociális és kulturális dolgozóknak 2026-ban. Kattintson a részletekért!

A kijevi napraforgó esete: Zelenszkij, aki tegnap még támadott, ma már a budapesti békecsúcsra kéredzkedik. Kattintson a legújabb politikai pálfordulás szórakoztató elemzéséért!

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Elment a Mester: gyászol a magyar futball, elhunyt Mezey György + videó Elhunyt Mezey György, a magyar futball legendája. Ő volt az utolsó kapitány, aki vb-re vitte a válogatottat. A Lelátó emlékműsorában pályatársak búcsúztak. Kattintson a megemlékezésért!

Győzelmi kényszer! Rossi keretet hirdetett Örményország ellen Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett: a magyar labdarúgó-válogatott számára Örményország ellen a hazai pályán elért győzelem létfontosságú a világbajnoki selejtezőben. Mindeközben a Ferencváros tovább száguld, míg a One Veszprém férfi kézilabdacsapat második lett az egyiptomi klubvilágbajnokságon, a döntőben csak a Barcelona tudta legyőzni őket. - Lelátó