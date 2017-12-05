Tesztüzemmód

POLGÁRMESTER SZERETNE MARADNI, EZÉRT NEM VESZI FEL AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁT AZ ÚJ KEZDET ELNÖKE, HA AZ LMP LISTÁJÁRÓL BEKERÜLNE A PARLAMENTBE.
GÉMESI GYÖRGY: A MUNKÁT VÁLASZTOTTAM, MERT IGENIS, EBBEN AZ ORSZÁGBAN VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG ÉS ENNEK FELTÉTELEIT HELYBEN LEHET MEGTEREMTENI.
LMP: TELEFONON FENYEGETTEK A FIDESZTÕL EGY VIDÉKI POLGÁRMESTERT, AKI LEÜLT SZÉL BERNADETTEL BESZÉLGETNI.
1,4 MILLIÁRDJÁBA IS KERÜLHET ÉVENTE A MAGYAR ÁLLAMNAK A WIZZ AIR 5 BALKÁNI JÁRATA - 444.HU
A FEJLESZTÉSI TÁRCA NEM ADTA KI A VESZTESÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ SZERZÕDÉST, DE AZT KÖZÖLTE, HOGY ÁPRILISBAN ÉS JÚNIUSBAN 233 MILLIÓ FORINTOT FIZETTEK KI A LÉGITÁRSASÁGNAK.
ELISMERTE ÉVES PARLAMENTI MEGHALLGATÁSÁN A KÜLÜGYMINISZTER, HOGY BIZONYTALAN HÁTTERÛ CÉGEKKEL IS KÖTHETNEK SZERZÕDÉSEKET A KÜLKÉPVISELETEK.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: NÉHÁNY ORSZÁGBAN NEM LEHET PONTOSAN KIDERÍTENI, HOGY KI A VÁLLALKOZÁSOK TULAJDONOSA.
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: A MAGYAR KORMÁNYNAK NINCSENEK KÜLPOLITIKAI SZÖVETSÉGESEI, MERT MINDENKIVEL ÖSSZEVÉSZ.
ARA-KOVÁCS ATTILA: RADVÁNYI K. MIKLÓS FRONTÁLIS TÁMADÁSÁVAL MEGSZÛNTEK AZOK AZ ILLÚZIÓK IS, AMIKET A KABINET A TRUMP-ADMINISZTRÁCIÓ IRÁNT TÁPLÁLT.
GKI: EGYRE KEVÉSBÉ REÁLIS A KORMÁNY ÁLTAL VÁRT 4 SZÁZALÉK FELETTI NÖVEKEDÉS, A GAZDASÁGKUTATÓ IDÉN ÉS JÖVÕRE IS 3,8 SZÁZALÉKOS BÕVÜLÉSSEL SZÁMOL.
EMELT FIZETÉST KAP A NAPOKBAN 90 EZER EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓ, AZ ILLETMÉNYNÖVEKEDÉS EGY 4 LÉPCSÕS BÉREMELÉSI FOLYAMAT MÁSODIK ÁLLOMÁSA.
BREXIT: A TEGNAPI KUDARC UTÁN MÁR HOLNAP FOLYTATÓDHATNAK A KILÉPÉSI TÁRGYALÁSOK, A BRIT MINISZTERELNÖK VISSZATÉR BRÜSSZELBE.
A BRIT JAVASLAT SZERINT ÉSZAK-ÍRORSZÁG SPECIÁLIS KERESKEDELMI ÖVEZETKÉNT MÛKÖDNE, A ÍR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA VISZONT EZT NEM FOGADJA EL.
BARCELONÁBAN TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK, MIUTÁN KIDERÜLT, HOGY A LEGNÉPSZERÛBB ELSZAKADÁSPÁRTI SZERVEZET ELNÖKÉT NEM ENGEDIK SZABADON, ÍGY NEM INDULHAT A VÁLASZTÁSON.
JÖVÕRE TÁVOZIK BAJORORSZÁG KORMÁNYFÕI POSZTJÁRÓL ORBÁN VIKTOR EGYIK LEGFÕBB SZÖVETSÉGESE, HORST SEEHOFER. UTÓDJA A NÁLA IS KONZERVATÍVABB MARKUS SÖDER LEHET.
HALOTTAI IS VANNAK A TÉLI ÁRVIZEKNEK ALBÁNIÁBAN, 7 EZER CSALÁDOT KELLETT KITELEPÍTENI ÉS TÖBB MINT 10 EZER CSALÁD OTTHONÁBAN NINCS ÁRAM.
IZRAELI HARCI GÉPEK ISMÉT LÉGITÁMADÁST HAJTOTTAK VÉGRE SZÍRIA ELLEN, A SZÍRIAI ELNÖKHÖZ KÖZELI FORRÁSOK SZERINT A TÁMADÁST RÉSZBEN HÁRÍTOTTÁK, HÁROM RAKÉTÁT ELFOGTAK.
A FRANCIA ELNÖK IS INTI DONALD TRUMPOT ATTÓL, HOGY EGYOLDALÚAN ELISMERJE JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT BBC.
EMMANUEL MACRON: A VITATOTT STÁTUSZÚ VÁROS HELYZETÉT IZRAEL ÉS A PALESZTIN HATÓSÁGOK KÖZÖTTI TÁRGYALÁSNAK KELL ELDÖNTENIE.
AZ USA LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGA JÓVÁHAGYTA TRUMP ELNÖK LEGUTÓBBI RENDELETÉT, MISZERINT CSÁD, IRÁN, LÍBIA, SZOMÁLIA, SZÍRIA ÉS JEMEN ÁLLAMPOLGÁRAINAK MEGTILTHATJÁK A BEUTAZÁST AZ USA-BA.
A JORDÁNIAI KÜLÜGYMINISZTER JELEZTE: HA TRUMP MÉGIS IZRAELI FÕVÁROSKÉNT ISMERI EL JERUZSÁLEMET, AZ HEVES INDULATOKAT ÉS ERÕSZAKOT VÁLTANA KI AZ ARAB VILÁGBAN.
AGYONLÕTTÉK CLEVELANDBEN AZ ÜDVHADSEREG EGYIK ADOMÁNYGYÛJTÕJÉT,A 27 ÉVES GYILKOS 5 MILLIÓ DOLLÁR ÓVADÉK FEJÉBEN SZABADLÁBON VÉDEKEZHET.
MEGHALT ALI ABDULLAH SZÁLEH VOLT JEMENI ELNÖK A HÚSZI LÁZADÓKKAL VÍVOTT HARCOKBAN, SZANAÁBAN - JELENTETTE AZ AL-ARABÍJA PÁNARAB HÍRTELEVÍZIÓ.
A HARCOK IDEIGLENES BESZÜNTETÉSÉT KÉRTE A FELEKTÕL AZ ENSZ JEMENI HUMANITÁRIUS KOORDINÁTORA.
ELÜTÖTTEK EGY GYERMEKET BUDAPESTEN, A VÁCI ÚTON, ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKKEL SZÁLLÍTOTTÁK KÓRHÁZBA.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A SÁRVÁRRÓL KIVEZETÕ CELLI ÚTON, A BALESETBEN ÖTEN MEGSÉRÜLTEK.
HAMIS KINCSTÁRJEGYET AKART BEVÁLTANI AZ EGYIK SALGÓTARJÁNI POSTÁN EGY 31 ÉVES FÉRFI, A RENDÕRÖK ELFOGTÁK ÉS SZAKÉRTÕK BEVONÁSÁVAL FOLYTATJÁK AZ ELJÁRÁST ELLENE.
JOGERÕSEN IS 3 ÉV FOGHÁZRA ÍTÉLTÉK A 2016-BAN A 47-ES FÕÚTON HALÁLOS BALESETET OKOZÓ LENGYEL KAMIONSOFÕRT.
AZ ELMÚLT 24 ÓRÁBAN HÁRMAN VESZTETTÉK ÉLETÜKET AZ UTAKON; 3 SZEMÉLY ELLEN KÖZOKIRAT-HAMISÍTÁS MIATT INDULT BÜNTETÕELJÁRÁS.
MEGKEZDÕDÖTT SZÉKESFEHÉRVÁRON A BICSKEI GYERMEKOTTHON VOLT IGAZGATÓJÁNAK BÜNTETÕPERE, A FÉRFI AKÁR 22 ÉVET IS KAPHAT MOLESZTÁLÁSÉRT.
ELHUNYT CSONTOS JÁNOS, A JÓZSEF ATTILA-DÍJAS KÖLTÕT, ÍRÓT, ÚJSÁGÍRÓT MÉLTÓSÁGGAL VISELT, SÚLYOS BETEGSÉG UTÁN, 55 ÉVES KORÁBAN ÉRTE A HALÁL.