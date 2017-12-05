2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Tesztüzemmód

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2017. december 5., kedd 09:44, frissítve: kedd 09:55

Tesztüzemmód
Nem produkáltak a PISA-teszten a magyar diákok. Megbukott az oktatási reform.

Szomszédok
Az élet nem fenékig teleregény! Milliárdokkal tartoznak a társasházak, a közös költségből nincs kiszállás.

 

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