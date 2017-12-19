2017. december 19.,
kedd, Viola napja

Selyemvasút

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2017. december 19., kedd 09:15, frissítve: kedd 09:20

Selyemvasút
Kínai konténereknek épít vasutat a magyar állam. Unokáink is fizetni fogják!

Öl és ölel
Már népbetegség az alkoholfüggőség. Ki figyel oda?

A Látótér december 16-i adása.

 

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