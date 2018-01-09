2018. január 9.,
kedd, Marcell napja

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Herbál

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2018. január 9., kedd 10:22, frissítve: kedd 10:47

Már a gyerekek is lógnak a szeren. Szintetikus anyaggal módosítja tudatát a tízen túliak társasága. Tetszhalott állapotban a nemzeti drogstratégia.

A Látótér január 6-i adása.

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