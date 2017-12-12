2017. december 12.,
kedd, Gabriella napja

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Betevő

Hír TV

2017. december 12., kedd 08:42, frissítve: kedd 09:12

Disznóság
Hiába nyomult az állami szalámipolitika: kevés és drága a sertéshús a piacon.

Betevő
Korlátozzák a közterületi ételosztást? Még kér a nép.

A Látótér december 9-i adása.

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