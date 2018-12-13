2018. december 13.,
csütörtök, Luca, Otília napja

Zsibvásár és Akadémia

Hír TV

2018. december 13., csütörtök 21:00

Félmilliós büntetéseket kaptak Kövér László házelnöktől a szerdai parlamenti ülést botrányba fullasztó képviselők. Lovász László elnök nem asszisztálna a tudományos akadémia szétdarabolásához.

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