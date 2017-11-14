2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Veszélyben az internet

Hír TV

2017. november 14., kedd 19:27, frissítve: kedd 19:51

Egyre nagyobb veszélyt jelentenek a kormányok az internet szabadságára nézve.

Egyre nagyobb veszélyt jelentenek a kormányok az internet szabadságára nézve, a helyzet Magyarországon is romlik egy kutatás szerint – erről is beszéltünk a Lapzárta vendégeivel, Bita Dániellel a 24.hu és Sztankóczy Andrással, a Heti Válasz munkatársával.

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