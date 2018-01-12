2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Választás

Hír TV

2018. január 12., péntek 00:30

A lehető legkorábbi időpontra írta ki Áder János a választás időpontját. Milyen állapotban indulnak neki a pártok a kampánynak? A Lapzártában Biró Marianna​,​ a 168 Óra és Zsuppán András​,​ a Heti Válasz újságírója elemezte a nap legfontosabb híreit.

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Zsuppán AndrásLapzártaBiró Marianna

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