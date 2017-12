REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 LUXUS A NEMZETI KORCSOLYAPÁLYA - VENDÉG: SZIGETVÁRI VIKTOR AZ EGYÜTT VÁLASZTMÁNYÁNAK ELNÖKE. 6.40 MÁR IDÉN 13. HAVI NYUGDÍJAT ADNA AZ MSZP - VENDÉG: KORÓZS LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP. 7.40 JÁTÉKKAL GYÓGYÍTJÁK A GYERMEKEK HÁBORÚS SEBEIT - VENDÉG: BANGA ILDIKÓ, KERESKEDELMI IGAZGATÓ. 8.30 A PERONON: TORDAI BENCE A PÁRBESZÉD SZÓVIVÕJE. TILTOTT PÁRTFINANSZÍROZÁSSAL VÁDOLJA A JOBBIKOT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK. ÖSSZESEN 662 MILLIÓ FORINTRA BÜNTETTÉK MEG A PÁRTOT. MIRKÓCZKI ÁDÁM: MINDENFÉLE TÁRGYALÁS ÉS VIZSGÁLAT NÉLKÜL HOZOTT DÖNTÉST AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK A JOBBIK ELLEN. VOLNER JÁNOS: KÉRDÉSESSÉ VÁLT, HOGY A JOBBIK RÉSZT TUD-E VENNI A JÖVÕ TAVASZI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON. LMP: ELFOGADHATATLAN, HOGY AZ EGYKORI FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ ÁLTAL VEZETETT ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK BESZÁLLT A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA. UNGÁR PÉTER: HA AZ ÁSZ VALÓBAN ÉRDEMI MUNKÁT VÉGEZNE, AKKOR AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MÁR MILLIÁRDOKRA BÜNTETTE VOLNA A FIDESZT. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG: A KÖZÉLETI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRÓL HÍVEN TUDÓSÍTÓ MÉDIA NEM FELEL HÍRNÉVRONTÁSÉRT, HA NEM KÖZÖL SAJÁT ÉRTÉKELÉST ÉS AZ ÉRINTETT CÁFOLATÁNAK IS HELYET BIZTOSÍT. VÁDAT EMELT AZ ÜGYÉSZSÉG KOVÁCS BÉLA ELLEN; A JOBBIK EP-KÉPVISELÕJE AZ ÁLLAM ELLENI ÉS A KÖLTSÉGVETÉST KÁROSÍTÓ BÛNCSELEKMÉNY MIATT SZABADLÁBON VÉDEKEZIK. KILÉP A JOBBIKBÓL KOVÁCS BÉLA, AZÉRT, HOGY AZ ALAPTALAN VÁDAK ÉS A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS NE NEHEZÍTSE A PÁRT 2018-AS VÁLASZTÁSI GYÕZELMÉT. PÁLYÁZATOT HIRDETTEK A KEREKESSZÉKET HASZNÁLÓK AUTÓVÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA, JANUÁRTÓL MÁR NEM LESZ ELÕÍRÁS A 850 EZER FORINTOS HITEL FELVÉTELE. BAROMFI TERMÉK TANÁCS: NEM DRÁGUL TOVÁBB A TOJÁS AZ ÜNNEPEKIG, A MAGAS ÁRAK AZONBAN AKÁR HÚSVÉTIG IS KITARTHATNAK. ELFOGADTA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS A MARGITSZIGETI ZAJRENDELETET. A DÖNTÉS ÉRTELMÉBEN JÖVÕ MÁRCIUSTÓL KULTURÁLIS CÉLÚ LÉTESÍTMÉNY 10 ÉS 24 ÓRA KÖZÖTT, SPORT VAGY MÁS LÉTESÍTMÉNY 10 ÉS 22 ÓRA KÖZÖTT HASZNÁLHATNA CSAK HANGOSÍTÓ BERENDEZÉST. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK JERUZSÁLEMET ISMERI EL IZRAEL FÕVÁROSÁNAK. DONALD TRUMP EGYÚTTAL KÖZÖLTE, HOGY AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉGET ÁTKÖLTÖZTETIK TEL-AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE. HAMÁSZ PALESZTIN ISZLAMISTA SZERVEZET SZERINT TRUMP AZ AMERIKAI ÉRDEKEKÉRT "MEGNYITOTTA A POKOL KAPUJÁT". BENJÁMIN NETANJAHU IZRAELI MINISZTERELNÖK: TRUMP BEJELENTÉSE TÖRTÉNELMI JELENTÕSÉGÛ. ANTÓNIO GUTERRES ENSZ-FÕTITKÁR: CSAKIS AZ IZRAEL ÉS PALESZTINOK KÖZÖTTI KÖZVETLEN TÁRGYALÁSOKON LEHET MEGHATÁROZNI JERUZSÁLEM STÁTUSZÁT. 11 NATO-TAG KÉRI ARRA MAGYARORSZÁGOT, NE AKADÁLYOZZA UKRAJNA KÖZELEDÉSÉT A SZÖVETSÉGHEZ. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG SEMMIFÉLE GEOPOLITIKAI JÁTSZMA OLTÁRÁN NEM HAJLANDÓ FELÁLDOZNI A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK ÉRDEKEIT. VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ÁLLAMFÕ BEJELENTETTE, HOGY INDUL A JÖVÕ ÉVI ELNÖKVÁLASZTÁSON. VLAGYIMIR PUTYIN: NEM AKADÁLYOZZUK MEG EGYETLEN OROSZ SPORTOLÓNAK SEM, HOGY ELINDULJON A FEBRUÁRI PHJONGCSHANGI TÉLI OLIMPIÁN. EURÓÖVEZETI VALUTAALAP (EMF) LÉTREHOZÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. BÍRÓSÁG ELÕTT 2 FÉRFI, AKIK A VÁD SZERINT THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK MEGGYILKOLÁSÁRA KÉSZÜLTEK; A VÁDLOTTAKAT NOVEMBER 28-ÁN VETTÉK ÕRIZETBE. AZ ELFOGATÓPARANCS VISSZAVONÁSA ELLENÉRE NEM HAGYJA EL BELGIUMOT CARLES PUIGDEMONT LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK ÉS KABINETJÉNEK NÉGY TAGJA. JURIJ LUCENKO UKRÁN FÕÜGYÉSZ KÖRÖZÉST ADOTT KI MIHEIL SZAAKASVILI EGYKORI GRÚZ ELNÖK ELLEN, A POLITIKUS 24 ÓRÁT KAPOTT, HOGY ÖNKÉNT FELADJA MAGÁT. SZAAKASVILI KÖZÖLTE: NEM ADJA FEL MAGÁT, EHELYETT ESTÉRE NAGYGYÛLÉST HÍVOTT ÖSSZE A PARLAMENT ELÉ. KITILTOTTÁK AZ OROSZ PARLAMENTBÕL A SZABADSÁG RÁDIÓT ÉS AZ AMERIKA HANGJÁT, A KÉT MÉDIUMOT TEGNAP A TÖRVÉNYHOZÁS FELSÕHÁZÁBÓL IS KIZÁRTÁK. A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZÁSÁÉRT INDÍTOTT #METOO MOZGALMAT VÁLASZTOTTA AZ „ÉV EMBERÉNEK” A TIME MAGAZIN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT NÉGY SZEMÉLYGÉPKOCSI GYÕRBEN, A MÁRTÍROK ÚTJA ÉS AZ IPAR UTCA KERESZTEZÕDÉSE KÖZELÉBEN. EGY KAMION ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT BUDAPEST XIV. KERÜLETÉBEN. AZ ELSÕDLEGES INFORMÁCIÓK ALAPJÁN EGY EMBER MEGSÉRÜLT. MEGHALT AZ M0-S TÖRÖKBÁLINTI SZAKASZÁN ELÜTÖTT MUNKÁS; BÁR MENTÕHELIKOPTER IS ÉRKEZETT A HELYSZÍNRE, NEM TUDTÁK MEGMENTENI AZ ÉLETÉT. BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT A RENDÕRÖKRE FEJSZÉVEL TÁMADÓ KUNSZENTMÁRTONI FÉRFI, HÁROM ÉS FÉL ÉVIG LESZ A RÁCSOK MÖGÖTT. 100 BÛNCSELEKMÉNY MIATT KELL FELELNIE; 25 VÁROST RABOLT VÉGIG EGY SZLOVÁK FÉRFI, AKI CSAKNEM 35 MILLIÓ FORINTOT LOPOTT IDÕS EMBEREKTÕL. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI AZ M5-S AUTÓPÁLYÁN, BALÁSTYA TÉRSÉGÉBEN, A SZEGED FELÉ VEZETÕ PÁLYAOLDALON. EGY EMBER MEGSÉRÜLT.