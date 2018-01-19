2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Újabb Soros-ellenes csomag

Hír TV

2018. január 19., péntek 00:25

Soros Györggyel tematizálná a választási kampányt is a kormány egy újabb törvényjavaslata. Ki tudja-e ezzel iktatni a kampányból a valódi témákat a Fidesz?

A Lapzártában Brückner Gergely, az Index újságírója és Pető Péter, a 24.hu felelős szerkesztője elemzi a nap legfontosabb híreit.

Műsorvezető: Szöllősi Györgyi.

Hír TVvissza a címlapra
Szöllősi GyörgyiPető PéterLapzártaBrückner Gergely

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV