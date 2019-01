2019. JANUÁR 29., KEDD ORBÁN VIKTOR: ÁLHÍREK JELENTEK MEG A MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI SAJTÓBAN MAGYARORSZÁGGAL KAPCSOLATBAN. AZ ÁLHÍREK CÉLJA, HOGY ZAVART KELTSENEK MICHAEL RICHARD POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER KÖZELGÕ LÁTOGATÁSA ELÕTT. MAGYARORSZÁG NATO-TAGÁLLAM ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÖVETSÉGESE TETTE HOZZÁ A MINISZTERELNÖK. TÖRVÉNYES VOLT A FIDESZ ÉS A KDNP 2016-17-ES GAZDÁLKODÁSA AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATA SZERINT. HIDVÉGHI BALÁZS: A BEVÁNDORLÁSPÁRTI ERÕK PRÓBÁLJÁK AZ EURÓPAI UNIÓ HATÁRAIT MINÉL ÁTJÁRHATÓBBÁ TENNI. NEM KÉR BOCSÁNATOT A JOBBIKOS SNEIDER TAMÁS A LEGUTÓBB KISZIVÁRGOTT HANGFELVÉTEL MIATT, AMELYEN AZT MONDJA, HOGY A CIGÁNYOKTÓL IS MEGVÉDI AZ ORSZÁGOT ECHO TV. NOVÁK KATALIN: EGYRE TÖBB KISGYERMEKES CSALÁD ÉLETÉT KÖNNYÍTI MEG A GYED EXTRA, A GYED MAXIMÁLIS ÖSSZEGE DUPLÁJÁRA NÕTT 2010 ÓTA. HORVÁTH ILDIKÓ: JÓL VIZSGÁZOTT A SÜRGÕSSÉGI BETEGELLÁTÁS EGYSÉGES ÁTALAKÍTÁSA. ELLENZÉK: A MAGYAR POSTA NE ALKALMAZZA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE TÚLÓRÁVAL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSAIT. CSÜTÖRTÖK ÉJFÉLKOR LEJÁRNAK AZ ÉVES ORSZÁGOS ÉS MEGYEI AUTÓPÁLYA-MATRICÁK. NÉBIH: JANUÁR 31-IG KELL UTALNI AZ ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI DÍJ MÁSODIK RÉSZLETÉT. FOLYTATÓDIK AZ AUDI-SZTRÁJK, A SZAKSZERVEZET 10%-OT ENGEDETT A BÉRKÖVETELÉSBÕL, DE ÍGY SEM TUDTAK MEGEGYEZNI A MUNKÁLTATÓVAL. ÚJABB LEÉPÍTÉS JÖHET A TESCÓKBAN, A MAGAS BÉRKÖLTSÉG MIATT A 16 EZRES MAGYARORSZÁGI DOLGOZÓI ÁLLOMÁNYT TOVÁBB KARCSÚSÍTANÁ A CÉG MAGYAR IDÕK. A BELGYÓGYÁSZAT, A CSECSEMÕ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT, VALAMINT AZ ÚJSZÜLÖTTELLÁTÁS TERÜLETÉRÕL HIÁNYZIK A LEGTÖBB ORVOS VILÁGGAZDASÁG. BEFEJEZÕDIK A JEGYBANK ÁLTAL 2014-BEN ELKEZDETT BANKJEGYCSERE, MEGJELENNEK AZ ÚJ 500 FORINTOSOK, A RÉGIEKKEL OKTÓBER 31-IG LEHET FIZETNI NÉPSZAVA. KAMATDÖNTÕ ÜLÉST TART A MAGYAR NEMZETI BANK MONETÁRIS TANÁCSA. MEGKEZDÕDIK A KECSKEMÉTI KODÁLY INTÉZET KOLOSTORÉPÜLETÉNEK KÜLSÕ FELÚJÍTÁSA. LEGKEVESEBB 40 EMBER MEGHALT ÉS 850-ET ÕRIZETBE VETTEK A VENEZUELAI ERÕSZAKHULLÁM SORÁN JELENTETTE AZ ENSZ. GONDOK LEHETNEK VENEZUELA 3 MILLIÁRD DOLLÁROS OROSZ HITELÉNEK VISSZAFIZETÉSÉVEL FIGYELMEZTETETT AZ OROSZ PÉNZÜGYMINISZTER-HELYETTES. JUAN GUAIDÓ SZERINT "ELNÖKSÉGE" NEM PUCCS, HANEM EGY DEMOKRATIKUS ÉS ALKOTMÁNYOS ÁTMENET KEZDETE - CNN. A VENEZUELAI FÕÜGYÉSZ AZT KÉRI, HOGY TILTSÁK MEG AZ ÖNMAGÁT MÚLT HÉTEN VENEZUELA IDEIGLENES ELNÖKÉVÉ KIKIÁLTÓ JUAN GUAIDÓNAK AZ ORSZÁG ELHAGYÁSÁT. KIVÉGEZTÉK A DÉL-KÍNAI HUNANBAN TAVALY TÖRTÉNT, 15 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ AUTÓS TÁMADÁS ELKÖVETÕJÉT. THERESA MAY A BREXIT-TÁRGYALÁSOK ÚJRANYITÁSÁT KÉRI AZ EU-TÓL. THERESA MAY: JELENTÕS ÉS JOGILAG KÖTELEZÕ ERÕVEL BÍRÓ VÁLTOZÁSOK KELLENEK A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSBAN. MANFRED WEBER: NINCS ÉRTELME A BREXIT-TÁRGYALÁSOK ÚJRANYITÁSÁNAK JELENTETTE KI KEDDEN BERLINBEN. TÖBB MINT HÁROM ÉVRE BEFAGYASZTOTTÁK A LAKOSSÁGI ELEKTROMOS ENERGIA ÉS FÖLDGÁZ ÁRÁT ROMÁNIÁBAN KÖZÖLTE A ROMÁN ENERGIAÁR-SZABÁLYOZÓ HATÓSÁG. FELAJÁNLOTTA LEMONDÁSÁT A PALESZTIN HATÓSÁG KORMÁNYFÕJE ÉS ÖSSZES MINISZTERE, MIUTÁN KÉT NAPJA A FATAH ÚJ KORMÁNY FELÁLLÍTÁSÁT JAVASOLTA. KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEKET KÖVETÕEN ÕRIZETBE VETTÉK MAURICE KAMTÓT, A KAMERUNI ELLENZÉK VEZETÕJÉT ÉS TÖBB MUNKATÁRSÁT- KÖZÖLTE KEDDEN A KAMERUNI TÁJÉKOZTATÁSI MINISZTER. EGYIPTOM HÁROM NAPRA MEGNYITOTTA A GÁZAI HATÁRÁTKELÕT - JELENTETTE A HAMÁSZ BELÜGYMINISZTÉRIUMA. EGY MAGÁT IRA-NAK NEVEZÕ CSOPORT JELENTKEZETT AZ ÉSZAK-ÍRORSZÁGI ROBBANTÁS ELKÖVETÕJEKÉNT. KILENC BÁNYÁSZT KERESNEK EGY LENGYELORSZÁGI BÁNYAOMLÁS UTÁN - KÖZÖLTE KEDDEN A LENGYEL MÉDIA. A DECEMBERI STRASBOURGI MERÉNYLET ÖT FELTÉTELEZETT SEGÍTÕJÉT VETTE ÕRIZETBE A FRANCIA RENDÕRSÉG ELZÁSZBAN. 35-RE EMELKEDETT AZ INFLUENZA HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA HORVÁTORSZÁGBAN JUTARNJI LIST. FEBRUÁR 5-ÉN TARTJA ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK KÖZÖLTE DREW HAMMILL, A DEMOKRATA PÁRTI HÁZELNÖK SZÓVIVÕJE. VÁDEMELÉST JAVASOL A HUAWEI ELLEN AZ AMERIKAI IGAZSÁGÜGYI TÁRCA BANKI CSALÁS, KERESKEDELMI TITOK ELLOPÁSA ÉS HATÓSÁG FÉLREVEZETÉSE MIATT. A KÍNAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM MÉLY AGGODALMÁT FEJEZTE KI AZ AMERIKAI BEJELENTÉS MIATT. LEÁLLT A TERMELÉS AZ AUDI INGOLSTADTI ÜZEMÉBEN A GYÕRI SZTRÁJK MIATT. BOLGÁR PÉNZÜGYMINISZTER: BULGÁRIÁBAN LEGKORÁBBAN 2022 JANUÁRJÁBAN BEVEZETHETIK AZ EURÓT. 58-RA EMELKEDETT A BRAZÍLIAI GÁTSZAKADÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, TOVÁBBRA IS 305 EMBERT TARTANAK SZÁMON ELTÛNTKÉNT. ÖT EMBERT ÕRIZETBE VETT A RENDÕRSÉG A BRAZÍLIÁBAN TÖRTÉNT GÁTSZAKADÁS ÜGYÉBEN - DERÜLT KI SAJTÓJELENTÉSEKBÕL KEDDEN. ÖTEN MEGHALTAK ÉS 130 EMBER ELTÛNT DZSIBUTINÁL, MERT HAJÓTÖRÉST SZENVEDETT KÉT, BEVÁNDORLÓKAT SZÁLLÍTÓ HAJÓ - KÖZÖLTE KEDDEN A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS SZERVEZET. LESZAKADT ELEKTROMOS VEZETÉK CSAPOTT AGYON TÖBB ÁLLATOT A DÉL-AFRIKAI KRUGER NEMZETI PARKBAN - KÖZÖLTE KEDDEN SANPARKS SZÓVIVÕJE. TÛZ ÜTÖTT KI KEDDEN DÉLUTÁN AZ ÉSZAKNYUGAT-SZLOVÉNIAI JASENICE TELEPÜLÉSEN MÛKÖDÕ KÓRHÁZBAN, KÉT EMBER MEGHALT - KÖZÖLTE A SZLOVÉN RENDÕRSÉG. A RENDÕRSÉG ELFOGTA A 27 ÉVES SALGÓTARJÁNI ELKÖVETÕT, AKI A GYANÚ SZERINT MEGÖLTE FÕBÉRLÕJÉT, MAJD FELGYÚJTOTTA A LAKÁST. CSÜTÖRTÖKTÕL IDEIGLENESEN LEZÁRJÁK A XXII. KERÜLETI DÓZSA GYÖRGY ÚTI ÁTJÁRÓT, VASÚTI PÁLYA ÉS LÉTESÍTMÉNYEK KORSZERÛSÍTÉSE MIATT - KÖZÖLTE A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÕ ZRT.. NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: AZ ORSZÁG ÉSZAKKELETI RÉSZÉN ROMLOTT A LEVEGÕ MINÕSÉGE A MAGAS SZÁLLÓPOR-KONCENTRÁCIÓ MIATT.