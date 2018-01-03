2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

Új mozgalom

Hír TV

2018. január 3., szerda 00:30

Rendszerváltás utáni kormányok egykori tagjai – bal- és jobboldaliak egyaránt – új mozgalmat indítottak.

Vendégek: Nagy József, a 24.hu újságírója és Ablonczy Bálint, a Heti Válasz rovatvezetője.

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Nagy JózsefAblonczy BálintLapzárta

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