2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Ugrásszerűen megnőtt a letelepedő kínaiak száma

Hír TV

2018. január 17., szerda 00:30

Témák:
Nyilvánosságra hozta a kormány, hogy hány menekültet fogadott be az ország.
Ugrásszerűen megnőtt a letelepedő kínaiak száma.

Vendégek:
Kovács Áron újságíró, Magyar Nemzet
Nagy József újságíró, 24.hu

Hír TVvissza a címlapra
Lapzárta

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV