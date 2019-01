Tüntetéshullám és a Mindenki Magyarország Mozgalom

2019. JANUÁR 3., CSÜTÖRTÖK ORBÁN VIKTOR BENJÁMIN NETANJAHU IZRAELI MINISZTERELNÖKKEL TÁRGYALT BRAZÍLIÁBAN. A 2019 ELEJÉN JERUZSÁLEMBEN TARTANDÓ V4-IZRAEL CSÚCSTALÁLKOZÓRÓL IS EGYEZTETTEK, EGYETÉRTENEK ABBAN, HOGY SZOROSABBRA FÛZIK A MAGYAR-IZRAELI BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS VÉDELMI EGYÜTTMÛKÖDÉST. NÉMETH SZILÁRD ÁLLAMTIKTÁR: AZ EREDETILEG TERVEZETTNÉL MAGASABB ILLETMÉNYEMELÉST KAPNAK A KATONÁK ÉS A HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK. HÉTFÕTÕL ZAJLIK AZ ELLENZÉK ELÕVÁLASZTÁSI FOLYAMATA - KÖZÖLTE MOLNÁR ZSOLT BUDAPESTI MSZP-ELNÖK. PÁRBESZÉD: URIZÁLÁS, TÚLÁRAZOTT PRESZTÍZSBERUHÁZÁS A MINISZTERELNÖKSÉGNEK A BUDAI VÁRBAN KIALAKÍTOTT IRODÁJA. FIDESZ: A BALLIBERÁLIS KORMÁNYOKKAL ELLENTÉTBEN MA REND ÉS BIZTONSÁG VAN HAZÁNKBAN. KSH: A CSÚCS KÖZELÉBEN MARADT A FOGLALKOZTATÁS TAVALY SZEPTEMBER-NOVEMBERBEN IS. BM: JANUÁR 1-TÕL ÁTLAGOSAN ÚJABB 5 SZÁZALÉKKAL EMELKEDETT A HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚ RENDÕRÖK BÉRE. PM-ÁLLAMTITKÁR: A MINIMÁLBÉR ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM IDÉN TÖBB MINT A DUPLÁJÁRA NÕ 2010-HEZ KÉPEST. TAVALY 126 601 ÚJ SZEMÉLYAUTÓT HELYEZTEK FORGALOMBA MAGYARORSZÁGON, 17,5 SZÁZALÉKKAL TÖBBET, MINT 2017-BEN - KÖZÖLTE A CARINFO.HU. A MOL BRUTTÓ 10-10 FT-TAL CSÖKKENTI A 95-ÖS BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN. KÖZEL-KELETI MIGRÁNSOK TÁMADTAK A JÁRÓKELÕKRE EGY BAJOR KISVÁROSBAN. A NÉMET BELÜGYMINISZTER MENEKÜLTÜGYI SZIGORÍTÁSOKAT SÜRGET. ÖT ÚJ, NEM ÁLLANDÓ TAGJA VAN AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK; NÉMETORSZÁG, BELGIUM, INDONÉZIA, A DÉL-AFRIKAI ÉS A DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK MEGHÍVTA MAGYARORSZÁGRA JAIR BOLSONARO, KEDDEN BEIKTATOTT BRAZIL ELNÖKÖT. MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER A MOSZKVÁBAN KÉMKEDÉSSEL VÁDOLT AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁR AZONNALI SZABADON BOCSÁTÁSÁT KÖVETELI. TAJVAN ÉS KÍNA EGYESÜLÉSÉT SÜRGETTE A KÍNAI ELNÖK ÚJÉVI ÜNNEPI BESZÉDÉBEN. AZ ELNÖK SZERINT A SZIGET FÜGGETLENEDÉSE KATASZTRÓFA LENNE. LEGKEVESEBB HATAN MEGHALTAK, TOVÁBBI 16-AN PEDIG MEGSÉRÜLTEK EGY VONATBALESETBEN DÁNIÁBAN, SZERDÁN. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: THERESA MAY KORMÁNYFÕ MEGTALÁLJA A MÓDJÁT, HOGY ELFOGADTASSA A BREXIT-MEGÁLLAPODÁST A LONDONI PARLAMENTBEN. GÖRÖGORSZÁG SIKERES ÁLLAMPAPÍR-KIBOCSÁTÁST HAJTOTT VÉGRE SZERDÁN, AZ ÉV ELSÕ MUNKANAPJÁN. A TÖRÖK HATÓSÁGOK ÕRIZETBE VETTEK 12 SZEMÉLYT AKIK A GYANÚ SZERINT KAPCSOLATBAN ÁLLTAK AZ ISZLÁM ÁLLAMMAL. KIVONULT MINTEGY 400 KURD FEGYVERES AZ ÉSZAK-SZÍRIAI MANBÍDZS VÁROSBÓL, AMELYET TÖRÖKORSZÁG OFFENZÍVÁVAL FENYEGET. "NINCS MENETREND ÉS NINCS HATÁRIDÕ AZ AMERIKAI KATONÁK KIVONÁSÁRA SZÍRIÁBÓL"- JELENTETTE KI DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK A FEHÉR HÁZBAN. ALKALMATLANSÁGGAL VÁDOLTA MEG DONALD TRUMP ELNÖKÖT MITT ROMNEY, UTAH ÁLLAM MEGVÁLASZTOTT REPUBLIKÁNUS SZENÁTORA. DONALD TRUMP: JOBB LENNE, HA MITT ROMNEY A HATÁR BIZTONSÁGÁRA ÖSSZPONTOSÍTANÁ A FIGYELMÉT! ÍRTA AZ ELNÖK TWITTER. 150 KÖZÉP-AMERIKAI MIGRÁNS PRÓBÁLT ÁTTÖRNI AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON SZERDÁN, A HATÁRVÉDELMI SZERVEK KÖNNYGÁZT VETETTEK BE. LEGKEVESEBB 33-RA EMELKEDETT AZ OROSZORSZÁGI MAGNYITOGORSZK EGYIK LAKÓÉPÜLETÉBEN KÉT NAPJA TÖRTÉNT GÁZROBBANÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. EGY EMBERT GYANÚSÍTOTTKÉNT HALLGATTAK KI A MAGYAR HATÓSÁGOK A KÉT ÉVVEL EZELÕTTI VERONAI BUSZBALESET ÜGYÉBEN. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL TOVÁBBHAJTOTT EGY GÁZOLÓ MIUTÁN ELÜTÖTT EGY NÕT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, A HOLTTESTET JANUÁR 2-ÁN HAJNALBAN TALÁLTÁK MEG. A BRFK KÖZLÉSE SZERINT ELFOGTÁK AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN TÖRTÉNT GÁZOLÁS GYANÚSÍTOTTJÁT. KÁBÍTÓSZERGYANÚS ANYAGOT FOGLALTAK LE A RENDÕRÖK EGY GYULAI SZÓRAKOZÓHELYEN, AZ ANYAGBÓL A PULTOS FOGYASZTOTT, A NÕ OTTHONÁBAN NÖVÉNYI TÖRMELÉK ÉS KÉT NÖVÉNYÕRLÕ IS ELÕKERÜLT POLICE.HU. EGY AFGÁN MENEKÜLT BÁNTALMAZOTT EGY PÁRT BUDAPESTEN, A KELETI PÁLYAUDVARNÁL SZILVESZTER ÉJJEL POLICE.HU. 14 ILLEGÁLIS MIGRÁNST TARTÓZTATTAK FEL JANUÁR 2-ÁN HAJNALBAN BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN A RENDÕRÖK POLICE.HU. KIADTÁK A FIGYELMEZTETÉST 13 MEGYÉRE AZ ERÕS SZÉL MIATT, A DUNÁNTÚLON ÉS A BUDAI HEGYEKBEN 80 KM/H-ÁT MEGHALADÓ SZÉLLÖKÉSEK IS LEHETNEK. OMSZ: TÉLIESRE FORDUL AZ IDÕJÁRÁS AZ ÚJ ÉV ELSÕ HETÉBEN, LEHÛLÉSRE, HELYENKÉNT MÍNUSZ 10 CELSIUS-FOKRA IS LEHET SZÁMÍTANI, EMELLETT HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.