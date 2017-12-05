2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Szolidaritás nélkül?

Hír TV

2017. december 5., kedd 00:35

Nem Magyarországot, hanem a magyar kormányt kritizálják Brüsszelből.

Vendégek:

– Hont András rovatvezető, HVG

– Murányi András hírigazgató, Zoom.hu

A Lapzárta december 4-i adása.

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