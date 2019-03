KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS 36 ELLENZÉKI POLITIKUS BÜNTETÉSÉT A TAVALY DECEMBERBEN, A TÚLÓRATÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGSZAVAZÁSÁN TÖRTÉNTEK MIATT. MAGYAR ÉS LENGYEL VÉDELMI EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL TÁRGYALT BENKÕ TIBOR MAGYAR ÉS MARIUSZ BLASZCZAK LENGYEL VÉDELMI MINISZTER. JOGERÕRE EMELKEDETT MAGYARORSZÁG STRASBOURGI ELMARASZTALÁSA A TANKÖNYVPIAC ÁLLAMI MONOPOLIZÁLÁSÁNAK ÜGYÉBEN. A HÁZ TÁRGYAL A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERVHEZ KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÓ JAVASLATRÓL. AZ LMP SZERINT KÉT EURÓPAI BÍRÓSÁGI DÖNTÉS ALAPJÁN ÚJRA KELLENE VIZSGÁLNI MINDEN DEVIZAHITELES TARTOZÁSÁT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. SZIJJÁRTÓ PÉTER ÉS BENJÁMIN NETANJAHU MAGYAR KÜLGAZDASÁGI KÉPVISELETET NYITOTT KEDDEN JERUZSÁLEMBEN. NAGY ISTVÁN: KÖZÉP-EURÓPA LEGKORSZERÛBB KERTÉSZETI KÖZPONTJA ÉPÜL HEGYESHALOM ÉS BEZENYE HATÁRÁBAN - JELENTETTE BE AZ AGRÁRMINISZTER KEDDEN. TÖBB BEVÁNDORLÁST TÁMOGATÓ POLITIKAI PÁRT SZORGALMAZZA A FIDESZ KIZÁRÁSÁT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL- ORIGO. ORBÁN VIKTOR VEZETI A NAGYOBBIK KORMÁNYPÁRT KÜLDÖTTSÉGÉT AZ EURÓPAI NÉPPÁRT SZERDAI KÖZGYÛLÉSÉRE, AMIN A FIDESZ SORSÁRÓL DÖNTENEK. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KONGRESSZUSÁNAK BUDAPESTRE LÁTOGATÓ KÉPVISELÕIVEL TÁRGYALT ORBÁN VIKTOR BUDAPESTEN. A TÁRGYALÁSON A TÖBBI KÖZT A KÖZÉP-EURÓPAI TÉRSÉG ENERGIAELLÁTÁSÁRÓL, BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL ESETT SZÓ. MENCZER TAMÁS ÁLLAMTITKÁR: BRÜSSZEL EGY TITKOS DOKUMENTUMBAN AKARJA MEGSZERVEZNI A MIGRÁCIÓT, ÉS KÖTELEZÕVÉ TENNI AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT M1. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL KISZIVÁRGOTT DOKUMENTUM SZERINT „JOGI CSÛRÉS-CSAVARÁSSAL" KELL KÖTELEZÕVÉ TENNI A BEVÁNDORLÁST MINDEN UNIÓS ÁLLAM SZÁMÁRA. GÉMOSZ: TÍZEZERREL IS TÖBB AUTÓ FOGYHAT A NAGYCSALÁDOSOK AUTÓTÁMOGATÁSÁNAK KÖSZÖNHETÕEN, FÕKÉNT A 6-8 MILLIÓ FT-OS JÁRMÛVEKBÕL. VARGA MIHÁLY: A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTÉSÉRE 5 MRD FT-BÓL ISMÉT PÁLYÁZATOT HIRDET A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. ÁTADTÁK A SUNGEEL HITECH AKKUMULÁTOROKAT ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOKAT FELDOLGOZÓ ÜZEMÉT SZIGETSZENTMIKLÓSON. NÉBIH: SAJÁT FOGYASZTÁSRA NAPONTA LEGFELJEBB KÉT KILOGRAMM MEDVEHAGYMÁT SZABAD GYÛJTENI. TEK: AZ ÚJ-ZÉLANDI MERÉNYLÕ TAVALY NOVEMBERBEN NÉHÁNY ÓRÁT TARTÓZKODOTT BUDAPESTEN, ROMÁNIÁBÓL ÉRKEZETT, MAJD AUSZTRIÁBA MENT TOVÁBB. A JAPÁN KORMÁNY 195 ORSZÁGBÓL HÍV VENDÉGEKET NARUHITO HERCEG TRÓNRA LÉPÉSÉRE JELENTETTÉK BE TOKIÓBAN. HARMADSZOR SZAVAZ A BRIT PARLAMENT ALSÓHÁZA A BREXITTERVEZETRÕL. AMENNYIBEN ELFOGADJÁK A HATÁROZATOT, TEHERESA MAY HÁROM HÓNAPOS KILÉPÉSI HALASZTÁST KÉR AZ EURÓPAI TANÁCSTÓL. EURÓPAI SZÁMVEVÕSZÉK: EGYRE TÖBB KIBERBIZTONSÁGI FELADATA LESZ AZ EURÓPAI UNIÓNAK. ISMÉT MEGBÜNTETTÉK SEPSISZENTGYÖRGY ÉS SZÉKELYUDVARHELY POLGÁRMESTERÉT A MÁRCIUS 15-I MAGYAR ZÁSZLÓK MIATT A SZÉKELYFÖLDI PREFEKTUSOK. JOGERÕS ÍTÉLET: MOLINÓN SEM LEHETNEK JELEN A MAGYAR ÉS A SZÉKELY JELKÉPEK A CSÍKSZEREDAI VÁROSHÁZÁN. ELFOGTÁK AZT A 37 ÉVES TÖRÖK FÉRFIT, AKIT A HOLLANDIAI UTRECHT VÁROSÁBAN TÖRTÉNT LÖVÖLDÖZÉSSEL GYANÚSÍTANAK. HOLLAND RENDÕRSÉG: KOMOLY JELEK UTALNAK ARRA, HOGY TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT UTRECHTBEN. A PAPI PEDOFÍLIA ELTUSSOLÁSÁVAL ELÍTÉLT PHILIPPE BARBARIN BÍBOROS KÖZÖLTE, HOGY A PÁPA NEM FOGADTA EL LEMONDÁSÁT. FERENC PÁPA ELISMERTE HÉT ROMÁN GÖRÖG-KATOLIKUS PÜSPÖK VÉRTANÚSÁGÁT - KÖZÖLTE A VATIKÁN. ANGELA MERKEL: HELYBEN KELL SEGÍTENI A MENEKÜLTEKNEK, EZ 2015 TANULSÁGA. AMERIKAI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG: A KORMÁNYNAK JOGA VAN A KITOLONCOLÁSRA VÁRÓ MIGRÁNSOK FOGVA TARTÁSÁRA. DONALD TRUMP LEHETSÉGES NATO-TAGORSZÁGKÉNT EMLÍTETTE BRAZÍLIÁT. BOMBAFENYEGETÉS MIATT ÁTVIZSGÁLTÁK A MOSZKVAI METRÓHÁLÓZAT TÖBB MINT 200 MEGÁLLÓJÁT, NEM TALÁLTAK ROBBANÓSZERKEZETET. BOSSZÚT ESKÜDÖTT AZ ISZLÁM ÁLLAM AZ ÚJ-ZÉLANDI CHRISTCHURCHBEN KÉT MECSETBEN ELKÖVETETT, 50 HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ PÉNTEKI TÖMEGGYILKOSSÁGÉRT. A HALÁLBÜNTETÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL ÚJ-ZÉLANDOT ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK. BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT NURSZULTAN NAZARBAJEV KAZAH ELNÖK, AKI 1990 ÓTA VEZETTE A VOLT SZOVJET TAGKÖZTÁRSASÁGOT - KÖZÖLTÉK KEDDEN OROSZ HÍRÜGYNÖKSÉGEK. PUTYIN BESZÉLT NAZARBEJEV KAZAH ELNÖKKEL A LEMONDÁSA ELÕTT. A ROMÁN ÁLLAMFÕ NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁT IS TERVEZI MÁJUS 26-ÁRA, AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS NAPJÁRA. ÖNGYILKOS LETT ALAN KRUEGER KÖZGAZDÁSZ, BARACK OBAMA VOLT AMERIKAI ELNÖK GAZDASÁGI FÕTANÁCSADÓJA. JUAN GUAIDÓ VENEZUELAI ELLENZÉKI VEZETÕ MEGBÍZOTTJAI ELLENÕRZÉSÜK ALÁ VONTÁK AZ ORSZÁG EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI KÉPVISELETEINEK HÁROM ÉPÜLETÉT. A NEW YORK-I ÉS KÉT WASHINGTONI ÉPÜLETET AZÉRT FOGLALTÁK EL, HOGY „MEGÕRIZZÉK A VENEZUELAIAK VAGYONÁT" KÖZÖLTE GUAIDÓ KÉPVISELÕJE. FOLYAMATOSAN LEHET CSATLAKOZNI A VASÁRNAPIG TARTÓ TESZEDD! SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓHOZ. BKK: PÓTLÓBUSZ JÁR A CSÖMÖRI HÉV HELYETT CSÖMÖR ÉS CINKOTA KÖZÖTT SZOMBATTÓL JÖVÕ VASÁRNAPIG VÁGÁNYKARBANTARTÁS MIATT. FORGALOMVÁLTOZÁSOK LESZNEK AZ M3-AS AUTÓPÁLYA MOGYORÓDI SZAKASZÁN, MEGSZÛNIK A RING PIHENÕHELY - KÖZÖLTE A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÕ ZRT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KOCSI ÉS EGY MOTORKERÉKPÁR A 10-ES FÕÚTON DOROG ÉS TOKODALTÁRÓ KÖZÖTT, A MOTOROS MEGSÉRÜLT, AZ UTAT TELJESEN LEZÁRTÁK. FELHAJTOTT AZ ÚTPADKÁRA EGY KISBUSZ, MAJD AZ OLDALÁRA BORULT MÁTRAVEREBÉLYBEN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. LETARTÓZTATTÁK AZT A SÁRKERESZTÚRI NÕT, AKI A GYANÚ SZERINT SZOMBAT HAJNALBAN MEGÖLTE ÉLETKÉPES ÚJSZÜLÖTTJÉT ZICHYÚJFALUBAN. TÖBB ÚJ BUSZJÁRATOT IS INDÍT A BKK A 3-AS METRÓ DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA IDEJÉN, A METRÓPÓTLÓ BUSZOK 45 MÁSODPERCENKÉNT INDULNAK.