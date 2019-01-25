2019. január 25.,
péntek, Pál napja

Stop Soros

Hír TV

2019. január 25., péntek 02:38, frissítve: péntek 02:52

Újabb szakaszba lépett a Stop Soros törvénycsomag miatti uniós kötelezettségszegési eljárás.

A Jobbik arra buzdítja az embereket, hogy a tüntetéseket vigyék be az önkormányzati ülésekre.

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