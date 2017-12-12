2017. december 12.,
kedd, Gabriella napja

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Soros és a Fidesz kéz a kézben?

Hír TV

2017. december 12., kedd 00:25

​H​úsz évre titkosított információk alapján januárban újra harcba száll a kabinet Sorossal – erről is beszélgettünk a Lapzárta vendégeivel, Borbás Barnával, a Heti Válasz újságírójával és Dull Szabolccsal, az Index szerkesztőjével.

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