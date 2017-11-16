2017. november 16.,
csütörtök, Ödön napja

Simulóban a vita

Hír TV

2017. november 16., csütörtök 19:00, frissítve: csütörtök 19:44

Simulóban van a vita a Norvég Alap körül: milyen szempontok mentén adnak a jövőben támogatást, és osztanak-e lapot a magyar kormánynak? A Lapzártában Pető Péter, a 24.hu felelős szerkesztője és Zsuppán András, a Heti Válasz újságírója elemezték a nap legfontosabb híreit.

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