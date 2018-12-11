2018. december 11.,
kedd, Árpád napja

Puzsér

Hír TV

2018. december 11., kedd 21:00

Szándékosan balhézott a szombati tüntetésen az MSZP alelnöke és Puzsér Róbert főpolgármester-jelöltségét támogatja az LMP, közben a szocialisták kidolgozták az előválasztás menetrendjét. A fontosabb politikai történéseket elemeztük vendégeinkkel, Kacsoh Dániellel, a Magyar Hírlap lapszerkesztőjével és Dull Szabolccsal, az Index újságírójával, szerkesztőjével.

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