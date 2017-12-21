2017. december 21.,
csütörtök, Tamás napja

Precedensértékű

Hír TV

2017. december 21., csütörtök 00:05

Precedensértékű, magyar szempontból is fontos eljárást indíthat az Európai Unió Lengyelországgal szemben. Egyebek között erről beszélgetünk a ​L​apzárta vendégeivel, Brückner Gergellyel, az Index és Balogh Gáborral, az Alfahír munkatársával.

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