2017. december 8.,
péntek, Mária napja

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Hír TV

2017. december 8., péntek 00:30

Három pert indít az Európai Bizottság Magyarország ellen, az Európai Parlament bizottsága pedig más ügyek miatt állította pellengérre Szijjártó Pétert.

Vendégek:
Zsuppán András, a Heti Válasz újságírója
Bita Dániel, a 24.hu rovatvezetője

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