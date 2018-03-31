Nyilvántartás

2018. március 31.,
szombat, Árpád napja

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2018. március 31., szombat 00:30

Név szerint tart nyilván a miniszterelnök kétezer magyar állampolgárt, akikről azt gondolja, hogy Magyarország ellenségei. Mi alapján lehet rákerülni a listára?

Vendégek: György Zsombor, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese és Nagy József, a 24.hu újságírója.

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