2018. március 21.,
szerda, Benedek napja

Nincs megállapodás

Hír TV

2018. március 21., szerda 00:30

Nem született választási megállapodás az ellenzéki csúcstalálkozón, de azt a Jobbik és az LMP miniszterelnök-jelöltje is egyértelművé tette: balról nem lehet leváltani az Orbán-kormányt.

Vendégek: Pető Péter, a 24.hu felelős szerkesztője és Sztankóczy András, a Heti Válasz főmunkatársa.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV