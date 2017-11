REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS 5 ÓRA 50-TÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, BÍRÓ BEÁTA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - EGY HÉT ALATT 20 EZER ALÁÍRÁST GYÛJTÖTT A MOMENTUM A CIVIL TÖRVÉNY ELLEN - VENDÉG: HAJNAL MIKLÓS SZÓVIVÕ, MOMENTUM. 6.40 - VASUTAT ARANYÁRBAN, KÍNAI HITELBÕL. 2400 ÉV ALATT TÉRÜL MEG A BUDAPEST-BELGRÁD VONAL - VENDÉG: KELEMEN TAMÁS ALELNÖK, KÖZLEKEDÕ TÖMEG EGYESÜLET. 7.40 - MAGAS NYOMÁSÚ OXIGÉNKEZELÉS - VENDÉG: SZEGHEÕ PÉTER ORVOSIGAZGATÓ. 8.30 - A PERONON: VOLNER JÁNOS A JOBBIK ALELNÖKE. SZTRÁJKSOROZATOT HIRDET AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK BÉREMELÉSE ÉRDEKÉBEN AZ MKKSZ. NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTHATJÁK A NAGYKÖRÚTON BELÜL TALÁLHATÓ VENDÉGLÁTÓHELYEK KÖTELEZÕ ZÁRÓRÁJÁRÓL SZÓLÓ KÉRDÉST. SEMMELWEIS IGNÁC-EMLÉKÉVVÉ NYILVÁNÍTOTTA 2018-AT A KORMÁNY. MAGYARORSZÁG KEVESET KÖLT EGÉSZSÉGÜGYRE, 2015-BEN AZ 1 FÕRE JUTÓ EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁS 449 EZER FT VOLT, AMI AZ UNIÓS ÁTLAG FELE VG.HU. ÓNODI-SZÛCS ZOLTÁN: 54,6 MILLIÁRD FORINT JUT A KÓRHÁZAK ADÓSSÁGRENDEZÉSÉRE. CZIBERE KÁROLY: A SZEGÉNYSÉGBEN ÉLÕK SZÁMA 800 EZERREL CSÖKKENT 2012 VÉGE ÓTA. GYURCSÁNY FERENC: A DK-BAN EGYRE ERÕSEBB AZ AZ ÁLLÁSPONT, AMELY NEM AKAR KÖZÖS LISTÁT AZ MSZP-VEL NÉPSZAVA. RON WERBER AZ LMP KAMPÁNYTANÁCSADÓJA: GYURCSÁNY MÉRGEZÕ, VÁLLALHATATLAN JELENSÉG INDEX.HU. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ SZERINT A KORMÁNY ÁTVERTE A NYUGDÍJASOKAT. FIDESZ: A NYUGDÍJASOKAT GYURCSÁNY ÉS A BALOLDAL VERTE ÁT. AZ ELTE EGYRE TÖBB KARÁN TESZIK KI HABONY ÁRPÁD INGYENES PROPAGANDAÚJSÁGJÁT, A LOKÁLT, VAN, AHOL KÜLÖN ÚJSÁGTARTÓ ÁLLVÁNY IS JÁR NEKI - ÁTLÁTSZÓ.HU. TUZSON BENCE(FIDESZ) SZERINT EDDIG TÖBB MINT 2,2 MILLIÓAN KÜLDTÉK VISSZA A NEMZETI KONZULTÁCIÓS KÉRDÕÍVET. HELLER ÁGNES: MEG KELL EGYEZNIÜK AZ ELLENZÉKI PÁRTOKNAK A JÖVÕ ÉVI VÁLASZTÁS ELÕTT, KÜLÖNBEN ÚJABB 4 ÉVIG IRÁNYÍTHATJA A FIDESZ AZ ORSZÁGOT. NEM ÁRULJA EL A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA, HOGY HÁNYSZOR TALÁLKOZOTT ORBÁN VIKTOR ZAID NAFFÁVAL, AKI MEGBUKOTT A TERRORELHÁRÍTÁS ÁTVILÁGÍTÁSÁN. AZ LMP-S DEMETER MÁRTA SZERETTE VOLNA MEGTUDNI, HOGY A MINISZTERELNÖK MILYEN RENDEZVÉNYEKEN VOLT EGYÜTT JELEN A JORDÁN KONZULLAL. FOLYTATNUNK KELL A HARCOT AZ ANTISZEMITIZMUS MINDEN FORMÁJA ELLEN MONDTA MIKOLA ISTVÁN A TEV KONFERENCIÁJÁN. SIMICSKA LAJOS: ORBÁN VIKTOR ELÁRULTA A FIDESZ EREDETI CÉLJAIT, ÉS DEMOKRÁCIA HELYETT DESPOTIKUS DIKTATÚRÁT ÉPÍT RTL KLUB HÍRADÓ. MEGERÕSÍTETTE ELSÕFOKÚ ÍTÉLETÉT SZERDÁN A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK HÁROM VOLT BOSZNIAI HORVÁT VEZETÕ ÜGYÉBEN. JOGERÕSEN SÚLYOS BÖRTÖNBÜNTETÉSEKET SZABTAK KI A MUSZLIMOK ELLEN A DÉLSZLÁV HÁBORÚ IDEJÉN ELKÖVETETT ETNIKAI TISZTOGATÁSOK MIATT. A HORVÁT KORMÁNYFÕ BÍRÁLTA A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETÉT. SLOBODAN PRALJAK VOLT BOSZNIAI HORVÁT TÁBORNOK MÉRGET VETT BE ÍTÉLETHIRDETÉSKOR A HÁGAI BÍRÓSÁGON ÉS ÉLETÉT VESZTETTE. MAGAS VÁLTSÁGDÍJÉRT RABOLTAK EL EGY NÕT LENGYELORSZÁGBAN, AZ ELKÖVETÕKET ELFOGTÁK. ÚJABB BALLISZTIKUS RAKÉTÁT LÕTT KI ÉSZAK-KOREA, EZÚTTAL KELETI IRÁNYBA. A KILÖVÉS PHENJAN FELÕL ÉRKEZETT MAJD CSAPÓDOTT A TENGERBE. OROSZORSZÁG ELÍTÉLI ÉS PROVOKÁCIÓKÉNT ÉRTÉKELI AZ ÚJ ÉSZAK-KOREAI RAKÉTAKÍSÉRLETET. A JAPÁN MINISZTERELNÖK ÉS A DÉL-KOREAI ÁLLAMFÕ IS TOVÁBBI SZANKCIÓKAT KÖVETEL ÉSZAK-KOREA ELLEN. PHENJAN TOVÁBBI SZANKCIÓKRA SZÁMÍTHAT JELENTETTE BE DONALD TRUMP. GUY VERHOFSTADT: TÖRTÉNT ELÕRELÉPÉS A BREXIT-TÁRGYALÁSOKON, DE MÉG NEM ELEGENDÕ. LONDON BELEEGYEZETT ABBA, HOGY TELJESÍTI AZ UNIÓVAL SZEMBENI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIT FINANCIAL TIMES. BRIT ÉPÍTÕIPAR: A BREXIT UTÁN IS SZÜKSÉG LESZ KÜLFÖLDI EU-MUNKAERÕRE. OSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT ÉS KIGYULLADT EGY AUTÓ BUDAPESTEN A XI. KERÜLETBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. HATVANKÉT ÉVES KORÁBAN ELHUNYT SZABÓ LÁSZLÓ VILÁGBAJNOKI EZÜSTÉRMES KÉZILABDÁZÓ. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓBUSZ ÉS EGY GÉPKOCSI SZERDA REGGEL FEJÉR MEGYÉBEN, A BODMÉR ÉS VÉRTESBOGLÁR KÖZÖTTI ÚTON. A BALESETBEN TÖBB EMBER MEGSÉRÜLT, EGYIKÜK OLYAN SÚLYOSAN, HOGY A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. AZ ADVENTI VASÁRNAPOKON JÁR A METRÓ KÕBÁNYA-KISPEST ÉS A LEHEL TÉR KÖZÖTT. A BÉKÉS MEGYEI RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETT HÁROM SZLOVÁK ÁLLAMPOLGÁRT, AKIKET EGY PANNONHALMI BETÖRÉS UTÁN KOMÁROMBAN FOGTAK EL.