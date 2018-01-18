2018. január 18.,
csütörtök, Piroska napja

Migránsadót vet ki a kormány?

Hír TV

2018. január 18., csütörtök 00:25

c kitiltásáról és a „migrációt támogató szervezetek” megzabolázásáról tárgyal a kormány.

Vendégek:
Balogh Gábor  főmunkatárs, Alfahír.hu
Dull Szabolcs  szerkesztő, újságíró, Index  

Műsorvezető: Lampé Ágnes

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