2019. február 14.,
csütörtök, Bálint, Valentin napja

Mások a normák Közép és Nyugat-Európában

Hír TV

2019. február 14., csütörtök 21:05, frissítve: csütörtök 21:40

Pindroch Tamás a Figyelő főmunkatársa és Bita Dániel a 24. hu felelős szerkesztője a bal és jobboldali társadalompolitikai modelleket ütköztette a mai Lapzártában Földi Kovács Andrea vendégeiként.

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