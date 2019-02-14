Mások a normák Közép és Nyugat-Európában

MAGYARORSZÁG ÉRDEKE, HOGY DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK ÚJRA NYERJEN MONDTA ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFÕ A FIDESZ-KDNP BALATONALMÁDI FRAKCIÓÜLÉSÉN.
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK: A KORMÁNY LEGFONTOSABB FELADATA, HOGY A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERVET JOGSZABÁLYOKBA FOGLALJA.
ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG CÉLJA, HOGY A VILÁG JELENTÕS GAZDASÁGI HATALMAI ÉRDEKELTEK LEGYENEK HAZÁNK GAZDASÁGI SIKERÉBEN FIGYELÕ.
BENKÕ TIBOR: MEGÁLLAPODÁS JÖTT LÉTRE EGY REGIONÁLIS MÛVELETI PARANCSNOKSÁG MAGYARORSZÁGI LÉTREHOZÁSÁRÓL KÖZÖLTE A HONVÉDELMI MINISZTER A NATO BRÜSSZELI SZÉKHÁZÁBAN.
BERTHA SZILVIA: AZ ORBÁN-GYÛLÖLET LETT A JOBBIK EGYETLEN STABIL PROGRAMPONTJA ECHO TV.
MINTEGY 13 MILLIÓ FORINT KÁRT OKOZTAK A BÉKÉS DEMONSTRÁCIÓT HIRDETETT TÜNTETÕK TAVALY DECEMBERBEN A FÕVÁROSI KOSSUTH TÉREN MAGYAR NEMZET.
EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ÉS A BLACKROCK ALAPKEZELÕ.
KÉT LÉPÉSBEN EMELI DOLGOZÓI BÉRÉT IDÉN A TESCO, A LEGALACSONYABB FIZETÉS BRUTTÓ 197 EZER FT-RA NÕ.
AGRÁRMINISZTÉRIUM: AZ UNIÓS MEZÕGAZDASÁGI TÁRGYALÁSOKON IS TÁMOGATJA EGYMÁST MAGYARORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA.
HÜLYÉNEK ÉS FAR-HÁT KOMMANDÓNAK NEVEZTÉK A NYUGDÍJASOKAT EGY ÚJABB KISZIVÁRGOTT HANGFELVÉTELEN A JOBBIK VEZETÕI MAGYAR NEMZET.
NÉMETH SZILÁRD HONVÉDELMI ÁLLAMTITKÁR: HA KELL, TÖBB EZER KATONA INDULHAT A HATÁRRA - MAGYAR NEMZET.
GULYÁS GERGELY MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER: KIZÁRÓLAG A KORMÁNYPÁRTOK AKADÁLYOZHATJÁK MEG A KÉNYSZERBETELEPÍTÉST.
KOCSIS MÁTÉ: A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI TERVEK LESZNEK A FIDESZ ÉS A KDNP FRAKCIÓÜLÉSÉNEK FÕ TÉMÁI.
EMMI: NEM LEHET KÜLÖN DÍJFIZETÉSHEZ KÖTNI A SZÜLÕK GYERMEKÜK MELLETTI TARTÓZKODÁSÁT A KÓRHÁZAKBAN.
TARTALMI ÉS FORMAI HIBÁKAT TALÁLTAK A MÁRKI-ZAY PÉTER HIVATALA ÁLTAL BENYÚJTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETBEN HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN.
NAV: VÁLTOZTAK AZ INGATLAN-BÉRBEADÁSSAL KAPCSOLATOS ADÓSZABÁLYOK, NEM SZÁMÍT BEVÉTELNEK A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA.
BUDAPESTI TURISZTIKAI KÖZPONT: REKORDÉV VOLT 2018 A FÕVÁROS VENDÉGFORGALMÁBAN.
5 SZÁZELÉKKAL NÕTT A MAGYAR GDP 2018-BAN KÖZÖLTE A KSH.
HÁROM NAGY MÉRETÛ, IPARI ÜZEMRE ALKALMAS, "VANDÁLBIZTOS" LCD-MONITOR SEGÍTI AZ UTASOK TÁJÉKOZTATÁSÁT A BUDAPESTI DÉLI PÁLYAUDVARON.
KÉT IPARI GYÁRTÓ ÜZEMET ADTAK ÁT KÉT VAJDASÁGI MAGYARLAKTA TELEPÜLÉSEN A MAGYAR KORMÁNY GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.
ELÕREHALADÁST ÉRT EL MAGYARORSZÁG A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM TERÉN 2018-BAN - KÖZÖLTE AZ EURÓPA TANÁCS.
AZ EURÓPAI PARLAMENT TÁMOGATJA A KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK ÁTVILÁGÍTÁSÁT A STRATÉGIAI ÁGAZATOKBAN.
THERESA MAY: A KORMÁNY NEM TÖREKSZIK A KILÉPÉS HALASZTÁSÁRA.
NATO-FÕTITKÁR: OROSZORSZÁG ÉLJEN AZZAL A LEHETÕSÉGGEL, HOGY MÉG VISSZATÉRHET AZ INF-SZERZÕDÉSHEZ.
A FRANCIÁK TÖBBSÉGE MÁR NEM TÁMOGATJA A SÁRGAMELLÉNYESEK TÜNTETÉSEIT DERÜL KI AZ ELABE FELMÉRÉSÉBÕL.
VÉDELMI MINISZTER: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NEM FOG EGYOLDALÚAN KIVONULNI AFGANISZTÁNBÓL.
PEKINGBEN MEGKEZDÕDÖTT A KÍNAI-AMERIKAI KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOK ÚJABB, KÉTNAPOS FORDULÓJA.
DONALD TRUMP ELSÕ KAMPÁNYMENEDZSERE SZÁNDÉKOSAN HAZUDOTT AZ FBI-NAK ÁLLAPÍTOTTA MEG EGY SZÖVETSÉGI BÍRÓ.
AZ FBI EGYIK VOLT VEZETÕJE ELISMERTE, HOGY VIZSGÁLATOT RENDELT EL DONALD TRUMP ESETLEGES ELMOZDÍTÁSA ÜGYÉBEN.
A SZKRIPAL-ÜGY ÚJABB OROSZ GYANÚSÍTOTTJÁT AZONOSÍTOTTA A BELLINGCAT NEVÛ BRIT OKNYOMOZÓ CSOPORT.
PUTYIN: NEM MARADNAK BÜNTETLENÜL AZ IDLÍBI TERRORISTÁK AGRESSZÍV LÉPÉSEI.
ROBBANTÁSOS MERÉNYLET ÉRT KASMÍRBAN, KONVOJBAN HALADÓ JÁRMÛVEKET EGY AUTÓPÁLYÁN, LEGALÁBB 33-AN MEGHALTAK ÉS TÖBBEN MEGSEBESÜLTEK AP AMERIKAI HÍRÜGYNÖKSÉG.
KÉTNAPOS NEMZETI GYÁSZT HIRDETETT AZ ÉSZAK-MACEDÓN KORMÁNY A SZERDAI BUSZBALESETBEN ELHUNYT 14 EMBER EMLÉKÉRE.
BEJUTTATJA VENEZUELÁBA A KÜLFÖLDI SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYOKAT FEBRUÁR 23-ÁN AZ ELLENZÉK KÖZÖLTE JUAN GUAIDÓ ÖNJELÖLT ÁLLAMFÕ.
AZ EU-NAK ÖSZTÖNÖZNIE KELL AZ ORVOSI KANNABISZ HASZNÁLATÁT - RÖGZÍTETTÉK EP-KÉPVISELÕK ÁLLÁSFOGLALÁSUKBAN.
KIBERTÁMADÁS MIATT TELJESEN LEÁLLT MÁLTA MÁSODIK LEGNAGYOBB BANKJA.
MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS AMERIKAI REPÜLÕGÉP-HORDOZÓ RONCSAIT TALÁLTÁK MEG A CSENDES-ÓCEÁN MÉLYÉN.
KÜLFÖLDI ÚTRA HIVATKOZVA NEM JELENT MEG ÉS NEM TETT TANÚVALLOMÁST KÓKA JÁNOS, AZ SZDSZ KORÁBBI ELNÖKE A BUDAHÁZY-ÜGY TÁRGYALÁSÁN.
HALÁLRA VERT EGY 52 ÉVES NÕT AZ ÉLETTÁRSA, A FELTÉTELEZETT 56 ÉVES KAPOSVÁRI ELKÖVETÕT A RENDÕRÖK ELFOGTÁK.
HAT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE A SÁTORALJAÚJHELYI BÍRÓSÁG AZT A FÉRFIT, AKI DROGOSAN VEZETETT, MAJD BELEROHANT A SZEMBÕL JÖVÕ AUTÓBA ÉS ÍGY KÉT EMBER MEGHALT.
KÉT GÉPKOCSI ÖSSZEÜTKÖZÖTT A SOMOGY MEGYEI NAGYBAJOM KÜLTERÜLETÉN, KETTEN MEGHALTAK, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK POLICE.HU.
FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI BÉKÉS MEGYÉBEN, HÁRMAN MEGHALTAK, A HELYSZÍNELÉS MIATT VÉSZTÕ ÉS TARHOS KÖZÖTT TELJES ÚTLEZÁRÁS VAN.
BETONHÍDNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A PÁKOZDRA VEZETÕ ÚTON KISFALUDNÁL, EGY EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT.
60 MILLIÓ FORINTNYI KOKAINT PRÓBÁLT BECSEMPÉSZNI AZ ORSZÁGBA BARZÍLIÁBÓL EGY 30 ÉVES BRAZIL NÕ, A NAV PÉNZÜGYÕREI ÁTADTÁK A RENDÕRÖKNEK A LISZT FERENC REPÜLÕTÉREN.
KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁNAK HAJTOTT EGY AUTÓ MÉNFÕCSANAKON, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT.
MÁVINFORM: MÛSZAKI HIBA MIATT KÉSNEK A VONATOK A KELEBIAI VONALON.