2018. január 25.,
csütörtök, Pál napja

Krumplileves

Hír TV

2018. január 25., csütörtök 00:30

A krumpli lesz a kormány csodafegyvere a kampányban? Vác után most a budai nyugdíjasoknak oszt burgonyát a Fidesz.

Vendégek:
Bencsik Gábor főszerkesztő, Magyar Krónika
Gergely Márton rovatvezető, HVG.hu

 

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Bencsik GáborLapzártaGergely Márton

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