Közszolgálat és tüntetések

2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

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2018. december 17., hétfő 21:00, frissítve: hétfő 22:33

Bakot tart egymásnak az MSZP és a Jobbik, jelképesen és a valóságban is. Kettős mérce van a baloldalon, ahol éveken át folyt a Fidesz megbélyegzése azzal, hogy együttműködik a háttérben a Jobbikkal, kokettál a szélsőjobbal. Látható, hogy új fejezet nyílt az ellenzék oldalán amikor hallgatólagosan és kimondva is összeérik az ellenzéki politika. - hangzott el a Lapzártában.

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