2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

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Kegyeleti ünnep

Hír TV

2017. november 1., szerda 19:25

A halottak tisztelete ősi cselekedet, melynek minden nép a maga módján tesz eleget. Az egyház a kezdetektől fogva imádkozik az elhunytakért. Istenes dolgokról beszélgettünk a Lapzárta vendégeivel, Horváth Gergely rádiós műsorvezetővel, és Kókai Nagy Viktor református teológussal.

Horváth GergelyLapzártaKókai Nagy Viktor

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