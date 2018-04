Már a fizikai erőszak is megjelent a kampányban, utolsó választási nagygyűlését tartja pénteken a Fidesz, az LMP és az MSZP is – erről is beszélgettünk a Lapzárta vendégeivel, Sztankóczy Andrással, a Heti Válasz és Pető Péterrel, a 24.hu munkatársával.

Műsorvezető: Szöllősi Györgyi.