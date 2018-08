2018. AUGUSZTUS 25., SZOMBAT BÓDIS JÓZSEF OKTATÁSI ÁLLAMTITKÁR: AZ ELMÚLT HARMINC ÉVBEN NEM VOLT OLYAN MÉRTÉKÛ ISKOLAFEJLESZTÉS, MINT A MOSTANI. KLEBELSBERG KÖZPONT: A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANTÁRGYAK OKTATÁSÁHOZ TÖBB TANÁR KELLENE M1. TÖBB, DE DRÁGÁBB ALBÉRLET VÁRJA A DIÁKOKAT ÍRJA A NÉPSZAVA. AZ LMP AKCIÓTERVET DOLGOZOTT KI A FÕVÁROSI ZEBRÁK BIZTONSÁGOSABBÁ TÉTELÉRE, KÜLÖNÖSEN AZ ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK KÖRNYÉKÉN. KSH: A VÁRAKOZÁSOKNÁL NAGYOBB MÉRTÉKBEN NÕTT A KISKERESKEDELMI FORGALOM JÚNIUSBAN; 60 HÓNAPJA FOLYAMATOS AZ EMELKEDÉS. MINDÖSSZE 2 FT-OT EMELNE AZ ALMA FELVÁSÁRLÁSI ÁRÁN AZ AZ OSZTRÁK ÜZEM, AMELYIKKEL NAPOK ÓTA HARCBAN ÁLLNAK A SZABOLCSI GAZDÁK. 40-50 FIATAL LETT ROSSZUL A CORVINUS EGYETEM BÜKKSZÉKI GÓLYATÁBORÁBAN 24.HU. SZEPTEMBER 18-ÁN UTAZIK MOSZKVÁBA A MAGYAR MINISZTERELNÖK, AHOL AZ OROSZ ELNÖKKEL TALÁLKOZIK, ÉRTESÜLT A 444.HU. A VISEGRÁDI NÉGYEKET NEVEZTE OLASZORSZÁG LEGROSSZABB ELLENSÉGEINEK A MIGRÁCIÓT TEKINTVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE. ÉLESEN BÍRÁLTA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, HOGY AZ OLASZ KORMÁNY AZ UNIÓS BEFIZETÉSEK LEÁLLÍTÁSÁVAL FENYEGETETT. DONALD TRUMP TWITTER-BEJEGYZÉSBEN JELENTETTE BE, HOGY LEMONDTA MIKE POMPEO KÜLÜGYMINISZTER JÖVÕ HÉTRE ÉSZAK-KOREÁBA TERVEZETT LÁTOGATÁSÁT. AZ AGYDAGANATBAN SZENVEDÕ JOHN MCCAIN ARIZONAI REPUBLIKÁNUS SZENÁTOR ORVOSAI A SZENÁTOR KÉRÉSÉRE ABBAHAGYTÁK A KEZELÉST. AZ UKRÁN ELNÖK ALKOTMÁNYBA FOGLALTATNÁ UKRAJNA NATO- ÉS EU-TAGSÁGRA TÖREKVÉSÉT. RENDELETBEN ÍRTA EL A SZOCIALISTA SPANYOL KORMÁNY FRANCISCO FRANCO NÉHAI DIKTÁTOR HAMVAINAK ELTÁVOLÍTÁSÁT MAUZÓLEUMÁBÓL. ROMÁN ÉS LENGYEL EMBERCSEMPÉSZEKET ÁLLÍTOTTAK ELÕ A NEMZETI ÉS A NÉMET HATÓSÁGOK EGY ÖSSZEHANGOLT NYOMOZÁS EREDMÉNYEKÉPPEN. A ROMÁN HATÓSÁGOK EGY TONNA HEROIN ELÕÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS ALAPANYAGOT FOGLALTAK LE NAGYLAKNÁL. MENEDÉKET KÉRT GÖRÖGORSZÁGBAN EGY TÖRÖK ELLENZÉKI POLITIKUS. A LEGALACSONYABBRA CSÖKKENTI ÉPÜLETEI SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁST A VILÁG 19 NAGYVÁROSA. HAZATÉRTEK A SZERBIÁBAN ÉS MACEDÓNIÁBAN SZOLGÁLATOT TELJESÍTÕ RENDÕRÖK. TÖBB SZÁZ SZALMABÁLA KAPOTT LÁNGRA EGY VILLÁMCSAPÁS MIATT KÖRMEND KÜLTERÜLETÉN. VÁDAT EMELT A BUDAKÖRNYÉKI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG EGY BABAKOCSIT TOLÓ NÕT CSERBENHAGYÓ GÁZOLÓ ELLEN. TÖBB MEGYÉRE TOVÁBBRA IS A TARTÓS HÕSÉG MIATT, DE SZÁMOS MEGYÉRE A HEVES ZIVATAR VESZÉLYE MIATT IS FIGYELMEZTETÉSEKET ADOTT KI AZ OMSZ. ÖT HELYEN DÕLT MEG A DUNÁN A VALAHA MÉRT LEGALACSONYABB VÍZÁLLÁS REKORDJA. KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSE MIATT VASÁRNAPTÓL SZEPTEMBER VÉGÉIG LEZÁRJÁK AZ M0-ÁS AUTÓÚT SZIGETSZENTMIKLÓSI CSOMÓPONTJÁT.