2019. január 8.,
kedd, Gyöngyvér napja

Elégedetlenség

Hír TV

2019. január 8., kedd 21:30, frissítve: kedd 21:31

Brüsszeli anzix
Brüsszelben tüntetett Sargentini és a magyar ellenzék.

Elégedetlenség
A szakszervezetek átadták követeléseiket, de lehet hogy a sztrájk érdeklődés hiányában elmarad.

Vendégek:
Bita Dániel, a 24.hu rovatvezetője
Kacsoh Dániel, a Magyar Hírlap lapszerkesztője

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