2018. december 12.,
szerda, Gabriella napja

Botrányos szavazás

Hír TV

2018. december 12., szerda 20:55, frissítve: szerda 20:57

Botrányos körülmények között fogadta el az Országgyűlés a túlóratörvényt. A nap legfontosabb politikai történéseit elemeztük vendégeinkkel, Biró Mariannával, a 168 óra újságírójával és Stefka István újságíróval, a PestiSrácok.hu lapigazgatójával.

 

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