2019. február 5.,
kedd, Ágota, Ingrid napja

A vörös iszap-ügy

Hír TV

2019. február 5., kedd 22:43, frissítve: kedd 22:58

Témák:

- Vörös iszap-ügy

· Sargentini a nagykövetnek sem válaszolt előadása közben

· Jobbikos EP-lista

. vasárnapi közös tüntetést szervez az ellenzék

. Momentumos levél,

Vendégek: 

Kereki Gergő főszerkesztő-helyettes, a Mandiner és Nagy József újságíró, a 24.hu munkatársai.

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