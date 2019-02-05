A vörös iszap-ügy

2019. FEBRUÁR 6., SZERDA
RENDKÍVÜLI KONGRESSZUST KEZDEMÉNYEZ A JOBBIK ELNÖKSÉGE FEBRUÁR 23-ÁRA, ARRÓL IS EGYEZTETNEK MAJD, HOGY PÁRTKÉNT MÛKÖDNEK-E TOVÁBB.
LEMONDOTT A MOMENTUM PÉNZÜGYI VEZETÕJE, GYÕRFFY ZOLTÁN ÍRJA A FIGYELÕ.
GYÕRFFY AZZAL INDOKOLTA TÁVOZÁSÁT, HOGY A MOMENTUM NEM ÉRETT MEG EGY TELJES PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁSRA.
AZ ÁSZ ÉV ELEJÉN KÖZLEMÉNYBEN TUDATTA, HOGY A MOMENTUM ÉRDEMBEN NEM TUD ELSZÁMOLNI KAMPÁNYKÖLTÉSEIVEL.
BENKÕ TIBOR: A MAGYAR HONVÉDSÉGNEK A TÉRSÉG LEGJOBB HADEREJÉVÉ KELL VÁLNIA M1.
AZ IDÉN 150 MRD FORINTOT FORDÍT A KORMÁNY A MAGYAR FALU PROGRAMRA KÖZÖLTE GYOPÁROS ALPÁR KORMÁNYBIZTOS.
KONZULI KÉPVISELETET NYITOTT MIAMIBAN MAGYARORSZÁG, AMELYET SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER AVATOTT FEL.
BALLAI ATTILA LESZ A SZERDÁN ÚJRAINDULÓ MAGYAR NEMZET FÕSZERKESZTÕJE MAGYAR IDÕK.
PARRAGH LÁSZLÓ: NEM LESZ MESSZE AZ IDEI GDP-NÖVEKEDÉS A 4 SZÁZALÉKTÓL - MONDTA A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKE KEDDEN BÉKÉSCSABÁN.
CSÜTÖRTÖKÖN TÁRGYAL A HÁZBIZOTTSÁG ARRÓL, HOGY A TÚLÓRATÖRVÉNY ELFOGADÁSÁNAK NAPJÁN TÖRTÉNTEK MIATT MILYEN BÜNTETÉST KAPJANAK AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK HVG.HU.
A KÉPVISELÕKET A TISZTELETDÍJUK CSÖKKENTÉSÉVEL BÜNTETNÉK AZ ELÕTERJESZTÉS SZERINT.
NAV: FEBRUÁR KÖZEPÉIG MINDENKI MEGKAPJA A TAVALYI JÖVEDELME UTÁN A MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁSOKAT.
BAKONDI GYÖRGY: TÖBB MINT HÉTSZÁZ MIGRÁNST FOGTAK EL JANUÁRBAN A SZERB-MAGYAR HATÁRON, A LEGTÖBBEN JÁRMÛVEKBEN BÚJTAK MEG M1.
FOLYAMATOSAN NÕ A FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSA: 2010-BEN 22,644 MRD FT VOLT, AZ IDÉN PEDIG MÁR 32,895 MRD FT MAGYAR HÍRLAP.
THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK CSÜTÖRTÖKÖN BRÜSSZELBE LÁTOGAT, HOGY A BREXITRÕL EGYEZTESSEN JEAN-CLAUDE JUNCKERREL - KÖZÖLTE A TESTÜLET SZÓVIVÕJE.
THERESA MAY: LONDON NEM ENGEDI A RÉGI ÍR-ÉSZAKÍR HATÁRRENDSZER VISSZAÁLLÍTÁSÁT.
MADURO: WASHINGTON NAGY ÁRAT FOG FIZETNI, HA KATONAILAG BEAVATKOZIK VENEZUELÁBAN.
KIGYULLADT EGY 8 EMELETES LAKÓÉPÜLET ÉJJEL PÁRIZSBAN, A TÛZBEN 10 EMBER MEGHALT, KÖZTÜK EGY KISBABA, ÉS MINTEGY NEGYVENEN MEGSÉRÜLTEK.
A GYANÚ SZERINT A TÜZET EGY RÉSZEG LAKÓ OKOZTA, MERT ÖSSZEVESZETT A SZOMSZÉDJÁVAL, A NÕT ÕRIZETBE VETTÉK.
FEGYVERESEK BEHATOLTAK EGY AFGANISZTÁNI RÁDIÓÁLLOMÁS ÉPÜLETÉBE, AHOL MEGÖLTEK LEGALÁBB KÉT ÚJSÁGÍRÓT - KÖZÖLTÉK HELYI HATÓSÁGOK.
ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDET TART DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK EURÓPAI IDÕ SZERINT SZERDA HAJNALI 3 ÓRAKOR.
89-EN REGISZTRÁLTATTÁK MAGUKAT JELÖLTKÉNT A MÁRCIUS 31-I UKRAJNAI ELNÖKVÁLASZTÁSRA, KÖZTÜK A JELENLEGI ELNÖK PETRO POROSENKO IS.
CSÕDELJÁRÁST KÉRT MAGA ELLEN A GERMANIA NÉMET LÉGITÁRSASÁG, ÉS AZONNALI HATÁLLYAL BESZÜNTETI TEVÉKENYSÉGÉT.
LELEPLEZÕDÖTT A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTIAK HAZUGSÁGA MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER BRÜSSZELBEN.
SZIJJÁRTÓ: BÁR "AZZAL ALTATTAK MINKET", HOGY A MIGRÁCIÓS CSOMAG NEM LESZ KÖTELEZÕ, EL AKARJÁK FOGADTATNI AZT.
ELLENÕRZÕPONTOKRA TÁMADTAK A TÁLIBOK ÉSZAK-AFGANISZTÁNBAN, LEGALÁBB 27 KATONA ÉS HÁROM RENDÕR MEGHALT - KÖZÖLTE A TARTOMÁNYI TANÁCS EGYIK TAGJA.
ELSÕ FOKON HAT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT A SAJÁT IRODÁJÁT KIRABLÓ HORVÁT RENDÕRSÉGI VEZETÕ KÖZÖLTE A HORVÁT MÉDIA.
NEM LESZ HÁZIGAZDÁJA AZ IDEI OSCAR-DÍJÁTADÓNAK JELENTETTE BE AZ ABC TELEVÍZIÓ.
KÉT AUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN KISKUNFÉLEGYHÁZA TÉRSÉGÉBEN, EGY NÕ MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
KAMIONNAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ SZÉKESFEHÉRVÁR KÖZELÉBEN, A BALESETBEN KETTEN MEGHALTAK, KETTEN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK.
A KUN-MEDIÁTOR KFT. EGYKORI VEZETÕJE PIRAMISJÁTÉKKAL CSALT KI PÉNZT ÜGYFELEITÕL, AKIKNEK ÖSSZESEN 12 MRD FT KÁRT OKOZOTT.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: TELJESEN KIÉGETT EGY TÁVOLSÁGI AUTÓBUSZ KEDD DÉLUTÁN PÉCSEN, A TÛZBEN NEM SÉRÜLT MEG SENKI.
FELÚJÍTJA MÁJUSTÓL BUDAPESTEN A SZENTENDREI ÚT EGY RÉSZÉT A BKK, A MUNKÁLATOK IDEJÉN BÉKÁSMEGYER FELÉ EGYIRÁNYÚ LESZ AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZ.
BKV: A DÓZSA GYÖRGY ÚTI METRÓMEGÁLLÓBAN FOLYTATÓDIK A 3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSA KERETÉBEN AZ ÁLLOMÁSOK FÜSTPRÓBÁJA.