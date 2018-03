5.50 - CSÜTÖRTÖKÖN IS REGGELI JÁRAT , A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 6.30 - CSOMAG A VÉGREHAJTÓI TÚLKAPÁSOK ELLEN - VENDÉG: Z. KÁRPÁT DÁNIEL ALELNÖK, JOBBIK. 6.40 - NEMZETKÖZI BÛNÖZÕK IS ÉRKEZTEK A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKKEL - VENDÉG: VADAI ÁGNES, ALELNÖK, DK. 8.30 - A PERONON: SZANYI TIBOR AZ MSZP EP-KÉPVISELÕJE. EGY NEMZETKÖZI BÛNÜGY GYANÚSÍTOTTJA ÉS A SZÍRIAI DIKTÁTOR PÉNZEMBERE IS KAPOTT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKBÕL DIREKT36. LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG: NINCS ÜGYÉSZSÉGI NYOMOZÁS A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEK ÜGYÉBEN. AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLAT SEGÍTI A MAGYAR ELHÁRÍTÁS MUNKÁJÁT. VONA: A FIDESZ NEM FOGJA NORMÁLISAN, EURÓPAI MÓDON ÁTADNI A HATALMAT, HA ELVESZÍTI A VÁLASZTÁST. KARÁCSONY GERGELY: AZ ELLENZÉKI JELÖLTEK KÖZÜL ARRA KELL SZAVAZNI, AKI TÉNYLEGES VÁLTOZÁST AKAR. LÁZÁR JÁNOS SZERINT A ROMÁKAT SEM SIKERÜLT INTEGRÁLNI, ÍGY A BEVÁNDORLÓKAT SEM LEHET. SZÉLSÕJOBBOLDALI POLITIKUSKÉNT ÍR ORBÁN VIKTORRÓL AZ EGYIK TEKINTÉLYES BRIT LAP, A GUARDIAN. A BALOLDALI PÁRTOK 2014-ES KÖZÖS JELÖLTJE WRZAVA PÁL, A JOBBIKOS BANA TIBORT TÁMOGATJA A VÁLASZTÁSON, KÖRMENDEN. WRZAVA PÁL: TÁVOL ÁLL TÕLEM A JOBBIK, DE A KORMÁNYVÁLTÁS ÉRDEKÉBEN TÁMOGATOM BANA TIBORT. KIZÁRJÁK AZ LMP-BÕL A KÉPVISELÕJELÖLTET, AKINEK A FIDESZ GYÛJTÖTT ALÁÍRÁSOKAT ZUGLÓBAN. TAGADJA A FIDESZ, HOGY ALÁÍRÁSOKAT GYÛJTÖTT VOLNA A ZUGLÓI LMP-S JELÖLTNEK. EGYÜTT: AZ MSZP ÉS A DK NEM TUD MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁST FELMUTATNI. MÉSZÁROS LÕRINC: KORMÁNYVÁLTÁS UTÁN MÉG SIKERESEBB LESZEK. LÁZÁR BEJELENTETTE, HOGY A VÁLASZTÁS UTÁN ELFOGADJÁK A STOP SOROST. A KORMÁNY TÖRVÉNYJAVASLATOT NYÚJT BE, AMELY ALAPJÁN, MAGYARORSZÁGON A LEGMAGASABB ÉPÜLET 65 MÉTER MAGAS LEHETNE. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM: GYALOGSÁGI KÉZI LÕFEGYVEREKET FOG GYÁRTANI MAGYARORSZÁG. 1,5 MILLIÁRD FORINTBÓL KÉSZÜLHET EL A BUDAPEST-VARSÓ VASÚTVONAL MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA. FERENC PÁPA: A MAFFIÓZÓ KERESZTÉNYEKBEN NINCS SEMMI KERESZTÉNYI. SZLOVÁKIA VISSZAHÍVTA OROSZORSZÁGI NAGYKÖVETÉT. MÁR 25 ORSZÁG UTASÍTOTT KI OROSZ DIPLOMATÁKAT A BRIT KÉMGYILKOSSÁG OROSZ ÉRINTETTSÉGE MIATT. KREML: MOSZKVA IDÕBEN VÁLASZOL MAJD DIPLOMATÁI KIUTASÍTÁSÁRA. THERESA MAY TELEFONON FEJEZTE KI ELISMERÉSÉT TRUMPNAK AZ OROSZ DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSA MIATT. A SZERBEK TÖBB MINT HÁROMNEGYEDE ELLENZI KOSZOVÓ FÜGGETLENSÉGÉNEK ELISMERÉSÉT EGY FELMÉRÉS SZERINT. DONALD TRUMP NEM TÁMOGATJA AZ ALKOTMÁNY MÁSODIK, A FEGYVERTARTÁSRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉSÉNEK VISSZAVONÁSÁT. A TRUMP-KORMÁNYZAT MEGSZÜNTETI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉLÕ LIBÉRIAIAK VÉDETT STÁTUSZÁT. SZERBIA, AZ EU, OROSZORSZÁG ÉS AZ USA IS ELÍTÉLTE A KOSZOVÓI RENDÕRSÉG KOMMANDÓSAINAK AKCIÓJÁT EGY SZERB POLITIKUS ELLEN. NÉPSZAVAZÁST TARTANAK ÍRORSZÁGBAN MÁJUS 25-ÉN AZ ABORTUSZ LIBERALIZÁLÁSÁRÓL. PEKINGBEN TÁRGYALT KIM DZSONG UN A KÍNAI ÁLLAMFÕVEL, ÉS JELEZTE: KÉSZ TÁRGYALNI TRUMMPAL IS. ÕRIZETBE VETTEK OLASZORSZÁGBAN AZ ISZLÁM ÁLLAM TÁMOGATÁSÁVAL GYANÚSÍTOTT EMBERT. ÕRIZETBE VETTÉK EGY KURDBARÁT ÚJSÁG TÖBB DOLGOZÓJÁT TÖRÖKORSZÁGBAN. PÉNZBÜNTETÉSSEL SÚJTJÁK EGYIPTOMBAN AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON NEM SZAVAZÓKAT. AMERIKAI DRÓNCSAPÁS VÉGZETT KÉT AL-KAIDA SZÉLSÕSÉGESSEL LÍBIÁBAN. A FACEBOOK SZERINT FELHASZNÁLÓI MOSTANTÓL JOBBAN KÉZBEN TARTHATJÁK SAJÁT ADATAIK ELLENÕRZÉSÉT. FELROBBANT EGY FAIPARI ÜZEM EGYIK KAZÁNJA ZALALÖVÕN SZERDA ESTE, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. A HÚSVÉTI HOSSZÚ HÉTVÉGÉN IS JÁR KÕBÁNYA-KISPEST ÉS A LEHEL TÉR KÖZÖTT AZ M3-AS METRÓ. ÁPRILIS VÉGÉRE MÁR CSAK A MEGÚJULT METRÓSZERELVÉNYEK FUTNAK A 3-AS VONALON. A TOUR DE HONGRIE NEMZETKÖZI KERÉKPÁROS KÖRVERSENY SZERVEZÕBIZOTTSÁGA EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÉSZÍT ELÕ A TOUR DE FRANCE-OT SZERVEZÕ CÉGGEL. EMELI BRUTTÓ 2 FORINTTAL A BENZIN ÉS BRUTTÓ 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL NYRT. PÉNTEKEN. AZ EMELÉSSEL A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 367 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 371 FORINTRA NÕ. IDÉN 26 ORSZÁG 160 KIÁLLÍTÓJA SZEREPEL A BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLON.