2017. december 14.,
csütörtök, Szilárda napja

A Jobbik Isten áldását kéri a hanuka ünnepléséhez

Hír TV

2017. december 14., csütörtök 00:25

Vendégek:
Pető Péter felelős szerkesztő, 24.hu
Balogh Gábor főmunkatárs, alfahír.hu

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