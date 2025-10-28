Orbán bedobta a követ – Indulhat a párbeszéd Moszkva és Európa Között? + videó
2025. október 28., kedd 14:15
| Hír TV
A Láncreakció mai adásában egy igazi tabudöntést elemzünk! Orbán Viktor a háborús fősodorral szembemenve közvetlen tárgyalásokat javasol Moszkva és Európa között. Mit jelent ez a lépés a geopolitikai sakktáblán? Lehet-e Magyarország a béke katalizátora? Szakértőinkkel boncolgatjuk a magyar miniszterelnök legújabb, nagy port kavaró békemisszióját.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az adásban vendég volt Kertész Dávid a Pesti Srácok újságírója, Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója és Demkó Attila NKE John Lukacs Intézet programvezetője. A műsort Ferkó Dániel vezette.