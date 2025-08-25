Keresés

Láncreakció

Láncreakció – Zelenszkij: Ukrajna már hazai gyártású fegyverekkel mér csapást Oroszországra + videó

2025. augusztus 25., hétfő 14:14 | Hír TV

Ukrajna a távolsági csapásokhoz már kizárólag hazai fegyvereket használ, és a célpontokat nem egyezteti az Egyesült Államokkal. Ezt azután jelentették be, hogy tudják, amerikai fegyverekkel ezt nem tehetik meg. Vendégünk volt Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója.

  • Láncreakció – Zelenszkij: Ukrajna már hazai gyártású fegyverekkel mér csapást Oroszországra + videó

Továbbá a tartalomból: 

  • Az orosz védelmi minisztérium szerint Oroszország és Ukrajna újabb fogolycserét hajtott végre. A minisztérium közlése szerint az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével mindkét ország 146 foglyot cserélt ki. Talán a háború során ez az egyetlen amiben a felek meg tudnak egyezni. Ezekkel a bejelentesekkkel próbálj Putyin gesztusokat tenni úgy Ukrajna, mint Trump felé?
  • A minisztérium szerint az összes szabadon engedett orosz állampolgár Fehéroroszországban pszichológiai és orvosi segítséget kap. Nyilván ez igaz az ukrán katonákra is, nem?
  • Az orosz külügyminiszter egyértelművé tette, hogy Ukrajna NATO-tagsága elfogadhatatlan Oroszország számára, valamint területi kérdéseket is rendezni kíván Ukrajnával. De hogyan, ha ez vörös vonal Zelenszkijék számára?
  • Adásunk második felében akik a kérdésekre válaszoltak Stier Gábor a moszkvater.com főszerkesztője és Vukics Ferenc katonai szakértő. 

Műsorvezető: Ferkó Dániel

Teljes adás: 

Kapcsolódó tartalmak

