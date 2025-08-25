Láncreakció – Zelenszkij: Ukrajna már hazai gyártású fegyverekkel mér csapást Oroszországra + videó

Továbbá a tartalomból:
- Az orosz védelmi minisztérium szerint Oroszország és Ukrajna újabb fogolycserét hajtott végre. A minisztérium közlése szerint az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével mindkét ország 146 foglyot cserélt ki. Talán a háború során ez az egyetlen amiben a felek meg tudnak egyezni. Ezekkel a bejelentesekkkel próbálj Putyin gesztusokat tenni úgy Ukrajna, mint Trump felé?
- A minisztérium szerint az összes szabadon engedett orosz állampolgár Fehéroroszországban pszichológiai és orvosi segítséget kap. Nyilván ez igaz az ukrán katonákra is, nem?
- Az orosz külügyminiszter egyértelművé tette, hogy Ukrajna NATO-tagsága elfogadhatatlan Oroszország számára, valamint területi kérdéseket is rendezni kíván Ukrajnával. De hogyan, ha ez vörös vonal Zelenszkijék számára?
- Adásunk második felében akik a kérdésekre válaszoltak Stier Gábor a moszkvater.com főszerkesztője és Vukics Ferenc katonai szakértő.
Műsorvezető: Ferkó Dániel
Teljes adás: