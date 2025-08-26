Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 26. Kedd Izsó napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Láncreakció

Láncreakció – Zelenszkij szavai bizonyítják, hogy kibújt a szög a zsákból + videó

2025. augusztus 26., kedd 14:38 | MTI
elemzés Magyarország Volodimir Zelenszkij Háború Ukrajnában Láncreakció

Bele akarják provokálni az ukránok a magyarokat az orosz–ukrán háborúba Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a magyar energiabiztonság veszélyeztetésével. A témában vendégünk volt Kiss Rajmund az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője.

  • Láncreakció – Zelenszkij szavai bizonyítják, hogy kibújt a szög a zsákból + videó

A tartalomból: 

  • Bosszú ez Ukrajna részéről Magyarország és Szlovákia ellen, akik az európai fősodortól eltérő álláspontot képviselnek és nem támogatják fegyverekkel Ukrajnát?
  • Ukrán külügyér: a magyaroknak nincs közük ahhoz, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mond, ezért abba ne üssék bele az orrukat. Ugyanakkor az energiabiztonságunkat veszélyezteti a Barátság megtámadása, tehát van közünk hozzá, erre utalt Menczer Tamás is.
  • Az ukrán külügyér azt mondta, hogy ha probléma nekik, hogy nem jön a Barátság kőolajvezetéken olaj akkor diverzifikálják az ellátásukat. Dehát amúgy ezt tesszük, nem? Von der Leyen ugyanezt mondta minden országnak.
  • Lehet, hogy összejátszott Brüsszel és Kijev a háttérben?

Adásunk második felében akik a kérdésre válaszoltak Marsai Viktor a Migrációkutató Intézet igazgatója, az NKE oktatója és Kiss-Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Műsorvezető: Ferkó Dániel.

Teljes adás: 

 

 

További híreink

10-ből 8 ember elvérzik ezen a kvízen – önnek sikerülni fog?

A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó

Veronai buszbaleset: drámai fordulatot vett a sofőr sorsa

Erre még Zelenszkij sem számított, megdöbbentő helyre szöknek az ukrán férfiak

Kastélyban él a Kincsvadászok kereskedője: megmutatta hatalmas birtokát

Királynőket megszégyenítő luxusban utazgat Magyar Péter élettársa + fotók

Háború Ukrajnában – Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a Fekete-tengeren + videó

Boris Becker megmutatta a nála 23 évvel fiatalabb, várandós feleségét – kép

A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

További híreink

A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Döbbenetes vétó Lengyelországból: az új elnök kőkeményen odacsap az ukrán menekültek támogatásának
2
A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre
3
Hamis húszezres bukkant fel Magyarország több területén
4
Az egyik olvasónk különös dologra hívta fel a figyelmet
5
Index: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt
6
Vezércikk - Árad a Demokratikus Koalíció is + videó
7
Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó
8
Elképesztő kincstalálat Lengyelországban: Magyar középkori arany és ezüst özön egy elrejtett edényben
9
Magyar Péter hazudik Orbán nyaralásáról, Ilikéje viszont királynői pompában járja a világot
10
Börtönnel fenyegetik azokat a hadköteleseket, akik illegálisan próbálnak kijutni Ukrajnából + videó

Legfrissebb híreink

Kiszámoltuk: Tízezrekkel kevesebb marad a zsebedben

Kiszámoltuk: Tízezrekkel kevesebb marad a zsebedben

 Drámai bércsökkenés várhat rád, ha a Tisza Párt tervei valósággá válnak! Egy kiszivárgott dokumentum szerint a mediánbérnél 40 ezer, az átlagbérnél közel 50 ezer, a középosztálybelieknél pedig akár 200 ezer forinttal is kevesebb lehet a nettód – egyik hónapról a másikra! Kattints, és tudd meg, hogyan érinthet téged ez a radikális adóreform!

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!