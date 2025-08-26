Láncreakció – Zelenszkij szavai bizonyítják, hogy kibújt a szög a zsákból + videó

A tartalomból:
- Bosszú ez Ukrajna részéről Magyarország és Szlovákia ellen, akik az európai fősodortól eltérő álláspontot képviselnek és nem támogatják fegyverekkel Ukrajnát?
- Ukrán külügyér: a magyaroknak nincs közük ahhoz, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mond, ezért abba ne üssék bele az orrukat. Ugyanakkor az energiabiztonságunkat veszélyezteti a Barátság megtámadása, tehát van közünk hozzá, erre utalt Menczer Tamás is.
- Az ukrán külügyér azt mondta, hogy ha probléma nekik, hogy nem jön a Barátság kőolajvezetéken olaj akkor diverzifikálják az ellátásukat. Dehát amúgy ezt tesszük, nem? Von der Leyen ugyanezt mondta minden országnak.
- Lehet, hogy összejátszott Brüsszel és Kijev a háttérben?
Adásunk második felében akik a kérdésre válaszoltak Marsai Viktor a Migrációkutató Intézet igazgatója, az NKE oktatója és Kiss-Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Műsorvezető: Ferkó Dániel.
Teljes adás: